Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина.
Гущин также добавил, что не знает дату прощания с артисткой.
Светличная скончалась на 85-м году жизни, о ее смерти 16 ноября сообщил киновед Вячеслав Шмыров. Светличная дебютировала в кино в фильме Михаила Калика «Колыбельная» в 1959 г. Работала c режиссерами Григорием Александровым, Станиславом Ростоцким, Марленом Хуциевым, Юлием Файтом, Татьяной Лиозновой, Георгием Данелией, Эдмондом Кеосаяном, Станиславом Говорухиным. За свою актерскую карьеру снялась более чем в 40 фильмах, но ее звездной ролью стало 10-минутное появление в картине Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».