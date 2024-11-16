Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Светличная скончалась на 85-м году жизни, о ее смерти 16 ноября сообщил киновед Вячеслав Шмыров. Светличная дебютировала в кино в фильме Михаила Калика «Колыбельная» в 1959 г. Работала c режиссерами Григорием Александровым, Станиславом Ростоцким, Марленом Хуциевым, Юлием Файтом, Татьяной Лиозновой, Георгием Данелией, Эдмондом Кеосаяном, Станиславом Говорухиным. За свою актерскую карьеру снялась более чем в 40 фильмах, но ее звездной ролью стало 10-минутное появление в картине Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».