Такер Карлсон взял интервью у дагестанского блогера Хасбика
Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у блогера из Дагестана Хасбуллы Магомедова (Хасбика). Анонс беседы опубликован на Youtube-канале Карлсона.
Во фрагменте Хасбик говорит, что ему нравится боксер Майк Тайсон. Он также рассказывает, что был в США в прошлом году, там живут достойные люди и он скучает по ним.
Хасбику 22 года, но из-за генетического сбоя его рост всего 93 см, а вес – не более 18 кг. С сентября 2022 г. он является амбассадором промоушена смешанных единоборств UFC.