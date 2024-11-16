Во Франции мужчина взял в заложники сотрудников ресторана
Владелец ресторана во французском Исси-ле-Мулино захватил нескольких своих сотрудников в заложники. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Ресторан, расположенный в нескольких десятках метров от кольцевой дороги Парижа, окружен многочисленными полицейскими силами и пожарными.
По информации Le Figaro, заложников захватил сын владельца заведения. Три или четыре сотрудника удерживаются в заложниках, сообщил источник в полиции. Клиентов на месте нет. Сообщается, что мужчина выразил готовность покончить с собой.