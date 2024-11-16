Во Франции освободили четверых взятых в заложники сотрудников ресторана
Четыре сотрудника ресторана L'Olivier, которых удерживали в заложниках во французском Исси-ле-Мулино, были освобождены. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Телеканал подтвердил, что заложников захватил вооруженный ножом сын владельца ресторана. По данным BFMTV, подозреваемый страдает от наркозависимости.
Мужчина начал удерживать людей в ресторане около полудня 16 ноября. Le Figaro писало, что он выразил готовность покончить с собой. Клиентов на месте не было.