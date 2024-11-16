Роспотребнадзор Москвы проверяет информацию о некачественных рыбных консервах
Роспотребнадзор Москвы проверяет сообщения о проблемах с качеством рыбных консервов, продаваемых в «Пятерочке» и «Дикси». Об этом сообщается в Telegram-канале управления.
Анализ продукции «печень минтая по-приморски», произведенной ООО «Дефриз», выявил нежизнеспособные личинки, но живые паразиты не обнаружены. Проверенные магазины исключили данный продукт из продажи.
Информация о возможных нарушениях направлена производителю и в региональные подразделения Роспотребнадзора. У торговых сетей запрошены пояснения, а образцы продукции переданы для дальнейшей экспертизы.
Ситуация находится под контролем, дополнительные данные будут опубликованы после завершения проверок и анализа, заявили в управлении.