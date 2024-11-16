СК возбудил дело после сообщений о митинге с призывами к терроризму в МФЮА
Следственный комитет (СК) России начал расследование в связи с видеозаписью, опубликованной в социальных сетях, где молодые люди в одном из московских учебных заведений предположительно скандируют противоправные лозунги, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Для проверки подлинности видео и выявления обстоятельств возбуждено дело по статье о публичных призывах к терроризму (ст. 205.2 УК РФ). «РИА Новости» уточняет, что речь идет о Московском финансово-юридическом университете (МФЮА).
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству московского управления доложить о ходе расследования, результатах экспертиз и установленных фактах.
Ход дела будет контролироваться центральным аппаратом СК России, чтобы обеспечить объективность и оперативность.
Экспертные исследования продолжаются, следствие намерено тщательно изучить все детали, чтобы дать правовую оценку произошедшему, говорится в сообщении ведомства.