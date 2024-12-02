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Суд приговорил экс-топ-менеджера «Ростеха» к девяти годам колонии

Ведомости

Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора «РЗМ-Технологии» (входит в госкорпорацию «Ростех») Юрия Зозулю к девяти годам колонии строгого режима по делу о взятке и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Зозуля признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Суд также вынес приговоры топ-менеджерам предприятий госкорпорации Юрию Шумскому и Олегу Корпатенкову, они получили восемь и пять лет строгого режима соответственно по обвинению по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Корпатенков взят под стражу в зале суда.

27 ноября 2023 г. Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Аллу Лалетину к восьми годам в колонии общего режима по делу о получении взяток. Лалетина признана виновной по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Помимо этого суд назначил ей штраф в двукратном размере взятки – более 133 млн руб. Лалетина занимала пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» в 2015-2019 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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