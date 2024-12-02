Суд приговорил экс-топ-менеджера «Ростеха» к девяти годам колонии

27 ноября 2023 г. Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Аллу Лалетину к восьми годам в колонии общего режима по делу о получении взяток. Лалетина признана виновной по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Помимо этого суд назначил ей штраф в двукратном размере взятки – более 133 млн руб. Лалетина занимала пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» в 2015-2019 гг.