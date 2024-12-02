Суд приговорил экс-топ-менеджера «Ростеха» к девяти годам колонии
Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора «РЗМ-Технологии» (входит в госкорпорацию «Ростех») Юрия Зозулю к девяти годам колонии строгого режима по делу о взятке и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Зозуля признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Суд также вынес приговоры топ-менеджерам предприятий госкорпорации Юрию Шумскому и Олегу Корпатенкову, они получили восемь и пять лет строгого режима соответственно по обвинению по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Корпатенков взят под стражу в зале суда.
27 ноября 2023 г. Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Аллу Лалетину к восьми годам в колонии общего режима по делу о получении взяток. Лалетина признана виновной по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Помимо этого суд назначил ей штраф в двукратном размере взятки – более 133 млн руб. Лалетина занимала пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» в 2015-2019 гг.