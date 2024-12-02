«Росатом» завершил вывоз отработавшего ядерного топлива с базы ВМФ «Гремиха»

Как заявил директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов госкорпорации «Росатом» Василий Тинин, данная технология является первой в мире для разборки уран-бериллиевых активных зон на составные части, их транспортировки и переработки.