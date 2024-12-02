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«Росатом» завершил вывоз отработавшего ядерного топлива с базы ВМФ «Гремиха»

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«Росатом» завершил вывоз отработавшего ядерного топлива с бывшей береговой базы ВМФ «Гремиха» в Мурманской области, сообщается в Telegram-канале компании.

Как сказано в сообщении, 11-ый комплект отработавших выемных частей (ОВЧ) реактора на жидкометаллическом теплоносителе был разобран и переработан. Он выходил в состав стенда-прототипа реакторной установки.

Процесс разработки и вывоза всех частей ОВЧ занял более 10 лет с помощью технологии «Маяк», которая позволяет перерабатывать разобранные кассеты с отработавшим ядерным топливом от реакторов подводных лодок.

Как заявил директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов госкорпорации «Росатом» Василий Тинин, данная технология является первой в мире для разборки уран-бериллиевых активных зон на составные части, их транспортировки и переработки.

Последний разбор отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок произошел в Артике в мае 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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