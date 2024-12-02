«Росатом» завершил вывоз отработавшего ядерного топлива с базы ВМФ «Гремиха»
«Росатом» завершил вывоз отработавшего ядерного топлива с бывшей береговой базы ВМФ «Гремиха» в Мурманской области, сообщается в Telegram-канале компании.
Как сказано в сообщении, 11-ый комплект отработавших выемных частей (ОВЧ) реактора на жидкометаллическом теплоносителе был разобран и переработан. Он выходил в состав стенда-прототипа реакторной установки.
Процесс разработки и вывоза всех частей ОВЧ занял более 10 лет с помощью технологии «Маяк», которая позволяет перерабатывать разобранные кассеты с отработавшим ядерным топливом от реакторов подводных лодок.
Как заявил директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов госкорпорации «Росатом» Василий Тинин, данная технология является первой в мире для разборки уран-бериллиевых активных зон на составные части, их транспортировки и переработки.
Последний разбор отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок произошел в Артике в мае 2023 г.