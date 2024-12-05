Мизулина: сайты для просмотра аниме заблокированы из-за ЛГБТ-пропаганды

«Требование Роскомнадзора об удалении этих материалов ресурсы не выполнили, поэтому доступ к ним был ограничен. РКН последовательно борется с распространением ЛГБТ контента на различных ресурсах», – сказано в сообщении. Мизулина напомнила, что, в соответствии с законом, если материалы будут удалены, наложенное ограничение снимут.