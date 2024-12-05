Мизулина: сайты для просмотра аниме заблокированы из-за ЛГБТ-пропаганды
Роскомнадзор заблокировал порталы с аниме из-за пропаганды ЛГБТ
«Требование Роскомнадзора об удалении этих материалов ресурсы не выполнили, поэтому доступ к ним был ограничен. РКН последовательно борется с распространением ЛГБТ контента на различных ресурсах», – сказано в сообщении. Мизулина напомнила, что, в соответствии с законом, если материалы будут удалены, наложенное ограничение снимут.
4 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к сайту для просмотра аниме jut.su, где размещены аниме «Наруто», «Ван Пис», «Блич» и другие. Ресурс внесли в реестр по основаниям, которые предусмотрены федеральным законом № 149-ФЗ.
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста в декабре 2022 г. Тогда же за нарушение закона были утверждены крупные административные штрафы. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.