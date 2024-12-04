Роскомнадзор ограничил доступ к сайту для просмотра аниме jut.su
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту для просмотра аниме jut.su, где размещены аниме «Наруто», «Ван Пис», «Блич» и другие, следует из информации на сайте ведомства.
«Искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ», – говорится в реестре РКН.
30 августа Роскомнадзор внес пять книжных сайтов в реестр запрещенной информации: Babook, Freedom Letters, Ruslania, Book Amaro, Goodreads.
В августе также РКН заблокировал новый адрес крупнейшего русскоязычного сайта с фанфиками «Фикбук». Причина блокировки не уточнялась, однако прошлая блокировка была применена за нарушение закона об ЛГБТ-пропаганде (ЛГБТ –