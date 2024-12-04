Роскомнадзор ограничил доступ к сайту для просмотра аниме jut.su

В августе также РКН заблокировал новый адрес крупнейшего русскоязычного сайта с фанфиками «Фикбук». Причина блокировки не уточнялась, однако прошлая блокировка была применена за нарушение закона об ЛГБТ-пропаганде (ЛГБТ – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .