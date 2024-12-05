Спутнице Дурова вернули изъятую во Франции технику

В конце августа основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции правоохранительными органами Парижа. Обвинения ему предъявили 28 августа. Претензии были связаны с модерацией Telegram, в связи с чем бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. В конце августа Дуров был отпущен под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия.