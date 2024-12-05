Спутнице Дурова вернули изъятую во Франции технику
Блогеру Юлии Вавиловой, которая была вместе с предпринимателем Павлом Дуровым во время его задержания во французском аэропорту Ле-Бурже, вернули изъятую полицией технику. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram
«Я получила обратно свой любимый игровой ноутбук, MacBook и два iPhone», – написала Вавилова.
На одном из опубликованных снимков девушка сидит в окружении четырех ноутбуков и трех смартфонов. Она пояснила, что теперь у них по два экземпляра гаджетов. Блогер не уточнила, вернули ли технику Дурову.
В конце августа основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции правоохранительными органами Парижа. Обвинения ему предъявили 28 августа. Претензии были связаны с модерацией Telegram, в связи с чем бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. В конце августа Дуров был отпущен под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия.