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Спутнице Дурова вернули изъятую во Франции технику

Ведомости

Блогеру Юлии Вавиловой, которая была вместе с предпринимателем Павлом Дуровым во время его задержания во французском аэропорту Ле-Бурже, вернули изъятую полицией технику. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я получила обратно свой любимый игровой ноутбук, MacBook и два iPhone», – написала Вавилова.

На одном из опубликованных снимков девушка сидит в окружении четырех ноутбуков и трех смартфонов. Она пояснила, что теперь у них по два экземпляра гаджетов. Блогер не уточнила, вернули ли технику Дурову.

В конце августа основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции правоохранительными органами Парижа. Обвинения ему предъявили 28 августа. Претензии были связаны с модерацией Telegram, в связи с чем бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. В конце августа Дуров был отпущен под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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