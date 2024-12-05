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Россиян предупредили о схеме мошенников с «бесплатной» доставкой цветов

Ведомости

Мошенники начали работать по новой схеме с якобы бесплатной доставкой цветов от курьера, россиянам стоит быть бдительными. Об этом на пресс-конференции рассказал врио начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Москве Владимир Прасолов.

«Одним из новых примеров стало мошенничество по схеме доставки, в частности цветов. Курьер приезжает, доставляет букет, который никто не заказывал. Гражданин радуется этому, но на следующий день перезванивают из службы доставки и просят сообщить код с подтверждением того, что заказ якобы получен, но это идентификационные цифры для подтверждения финансовых операций», – сказал Прасолов.

В декабре руководитель технико-криминалистического управления Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Иван Стрельцов на форуме «Антифрод» сообщил, что общий ущерб от деятельности мошенников по итогам девяти месяцев достиг 150 млрд руб. Из них 15 млрд руб. пришлось на операции без согласия клиента. В частности, СК зарегистрировал 353 000 случаев мошенничества в сфере информационно-коммуникационных технологий. Это на 25,6% больше, чем было за аналогичный период прошлого года (281 000).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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