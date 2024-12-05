Россиян предупредили о схеме мошенников с «бесплатной» доставкой цветов

«Одним из новых примеров стало мошенничество по схеме доставки, в частности цветов. Курьер приезжает, доставляет букет, который никто не заказывал. Гражданин радуется этому, но на следующий день перезванивают из службы доставки и просят сообщить код с подтверждением того, что заказ якобы получен, но это идентификационные цифры для подтверждения финансовых операций», – сказал Прасолов.