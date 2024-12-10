Закон о запрете приема в школу детей без знания русского принят в первом чтении

Документ был внесен на рассмотрение депутатов Госдумы 25 ноября. Среди авторов законопроекта – спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, председатель комитета по контролю Олег Морозов, а также лидеры фракций – Владимир Васильев от «Единой России», Геннадий Зюганов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Сергей Миронов от «Справедливой России» и Алексей Нечаев от партии «Новые люди». Предполагаются изменения в федеральный закон «Об образовании в РФ».