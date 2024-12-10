Закон о запрете приема в школу детей без знания русского принят в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий принимать в школу детей мигрантов без знания русского языка. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
«10.12.2024 г. принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту», – говорится на странице законопроекта в электронной базе нижней палаты парламента.
Документ был внесен на рассмотрение депутатов Госдумы 25 ноября. Среди авторов законопроекта – спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, председатель комитета по контролю Олег Морозов, а также лидеры фракций – Владимир Васильев от «Единой России», Геннадий Зюганов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Сергей Миронов от «Справедливой России» и Алексей Нечаев от партии «Новые люди». Предполагаются изменения в федеральный закон «Об образовании в РФ».
Инициатива предлагает обязать детей иностранцев и лиц без гражданства проходить тестирование на уровень владения русским языком при поступлении в общеобразовательные организации. В случае если ребенок не подтвердит владение русским языком, его не допустят до освоения образовательных программ.