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В Госдуму внесен проект о запрете принимать в школу детей без знания русского

Среди авторов законопроекта – спикер Вячеслав Володин
Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, который подразумевает запрет принимать в школу детей мигрантов без знания русского языка. Карточка инициативы появилась на сайте думской базы. Предлагаемые изменения касаются закона «Об образовании».

Среди авторов законопроекта – спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, председатель комитета по контролю Олег Морозов, а также лидеры фракций – Владимир Васильев от «Единой России», Геннадий Зюганов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Сергей Миронов от «Справедливой России» и Алексей Нечаев от партии «Новые люди».

«9 декабря законопроект рассмотрит профильный комитет. В первом чтении планируем рассмотреть его на пленарном заседании Госдумы 10 декабря», – сообщил Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

Преподавание и изучение государственного языка в России в рамках имеющих госаккредитацию программ осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, говорится в пояснительной записке к инициативе. Согласно этим стандартам, программы общего образования реализуются на русском языке.

Инициативой предлагается обязать детей иностранных граждан и лиц без гражданства проходить тестирование на уровень владения русским языком при поступлении в общеобразовательные организации. В случае если ребенок не подтвердит владение русским языком, его не допустят до освоения образовательных программ.

Кроме того, предполагается, что иностранных граждан будут принимать на обучение по общеобразовательным программам при условии, если они докажут законность своего пребывания на территории России. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 апреля 2025 г.

9 ноября президент России Владимир Путин подписал пакет законов, направленных на препятствование организации незаконной миграции в стране. В частности, глава государства подписал закон, усиливающий наказания за организацию незаконной миграции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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