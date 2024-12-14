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Спортсменку из Литвы сняли с ЧМ в Венгрии из-за футболки с надписью о России

Ведомости

Литовскую спортсменку Корнелию Дудайте отстранили от участия в чемпионате мира по функциональному спорту в Будапеште, поскольку она надела футболку с надписью «Make Russia small again» («Сделаем Россию снова маленькой»). Об этом сообщает литовский портал Delfi.

Спортсменка таким образом отреагировала на решение организаторов разрешить участникам из России и Белоруссии выступать под нейтральным флагом. Ее попросили снять футболку и удалить соответствующие фотографии, но Дудайте отказалась.

«Это моя позиция, а не сборной. Позже я получила официальное письмо, в котором сказано, что если я сниму майку и сотру все фото в этой майке, то мне разрешат участвовать в чемпионате. Я отказалась, после чего охрана вывела меня с арены. Состязания для меня закончились», – сказала LRT Дудайте.

Литовская сборная после отстранения Дудайте решила покинуть чемпионат мира, указав в своем пресс-релизе на «халатное отношение» организаторов в отношении политики «нейтрального флага». Там отметили, что на чемпионате спортсменам разрешили демонстрировать символику и название «страны-агрессора».

Дисквалификации литовской спортсменки добился российский спортсмен Самир Янчинов, пишет «РИА Новости». Он рассказал агентству, что посчитал поступок Дудайте «антироссийским демаршем», и сообщил о произошедшем организаторам – Международной федерации функционального фитнеса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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