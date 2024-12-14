Спортсменку из Литвы сняли с ЧМ в Венгрии из-за футболки с надписью о России

«Это моя позиция, а не сборной. Позже я получила официальное письмо, в котором сказано, что если я сниму майку и сотру все фото в этой майке, то мне разрешат участвовать в чемпионате. Я отказалась, после чего охрана вывела меня с арены. Состязания для меня закончились», – сказала LRT Дудайте.