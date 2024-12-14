Спортсменку из Литвы сняли с ЧМ в Венгрии из-за футболки с надписью о России
Литовскую спортсменку Корнелию Дудайте отстранили от участия в чемпионате мира по функциональному спорту в Будапеште, поскольку она надела футболку с надписью «Make Russia small again» («Сделаем Россию снова маленькой»). Об этом сообщает литовский портал Delfi.
Спортсменка таким образом отреагировала на решение организаторов разрешить участникам из России и Белоруссии выступать под нейтральным флагом. Ее попросили снять футболку и удалить соответствующие фотографии, но Дудайте отказалась.
«Это моя позиция, а не сборной. Позже я получила официальное письмо, в котором сказано, что если я сниму майку и сотру все фото в этой майке, то мне разрешат участвовать в чемпионате. Я отказалась, после чего охрана вывела меня с арены. Состязания для меня закончились», – сказала LRT Дудайте.
Литовская сборная после отстранения Дудайте решила покинуть чемпионат мира, указав в своем пресс-релизе на «халатное отношение» организаторов в отношении политики «нейтрального флага». Там отметили, что на чемпионате спортсменам разрешили демонстрировать символику и название «страны-агрессора».
Дисквалификации литовской спортсменки добился российский спортсмен Самир Янчинов, пишет «РИА Новости». Он рассказал агентству, что посчитал поступок Дудайте «антироссийским демаршем», и сообщил о произошедшем организаторам – Международной федерации функционального фитнеса.