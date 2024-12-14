В ресторане грузинского курорта Гудаури обнаружили тела 12 человек
В грузинском горнолыжном курорте Гудаури нашли тела 12 сотрудников индийского ресторана, сообщается на сайте МВД Грузии.
Полицейские установили, что рядом со спальнями на втором этаже, где были обнаружены тела, был включен генератор из-за перебоев с электричеством. Следов насилия на телах не обнаружено.
Среди погибших – 11 иностранцев и один гражданин Грузии. Причины трагедии расследуются, возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК Грузии (причинение смерти по неосторожности).
3 августа 2023 г. на грузинском курорте Шови в высокогорном крае Рача сошел оползень, погибли более 30 человек. Были повреждены туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови», мосты и прилегающие дороги. Тогда погибла одна россиянка.