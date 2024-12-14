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В ресторане грузинского курорта Гудаури обнаружили тела 12 человек

Ведомости

В грузинском горнолыжном курорте Гудаури нашли тела 12 сотрудников индийского ресторана, сообщается на сайте МВД Грузии.

Полицейские установили, что рядом со спальнями на втором этаже, где были обнаружены тела, был включен генератор из-за перебоев с электричеством. Следов насилия на телах не обнаружено.

Среди погибших – 11 иностранцев и один гражданин Грузии. Причины трагедии расследуются, возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК Грузии (причинение смерти по неосторожности).

3 августа 2023 г. на грузинском курорте Шови в высокогорном крае Рача сошел оползень, погибли более 30 человек. Были повреждены туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови», мосты и прилегающие дороги. Тогда погибла одна россиянка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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