Страхование жизни будет защищено системой гарантирования с 1 января 2027 года

В случае смерти застрахованного его семья сможет получить до 10 млн руб., при наступлении других страховых случаев, например травмы или болезни, а также после окончания срока действия полиса выплата составит до 2,8 млн руб. Кроме того, данный лимит распространяется на денежные средства клиентов, которые они внесли. При возврате взносов учитывается оставшийся срок страхования и суммы, которые им уже были выплачены.