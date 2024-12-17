Страхование жизни будет защищено системой гарантирования с 1 января 2027 года
Госдума приняла закон о создании системы гарантирования на страховом рынке в сегменте страхования жизни. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, следует из думской электронной базы.
Новый закон вступит в силу с 1 января 2027 г., он создаст систему гарантий для физлиц по соглашениям страхования жизни на случай банкротства страховщиков. Речь идет о договорах добровольного страхования жизни, включая страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование.
Закон устанавливает основы функционирования системы, гарантии прав по договорам страхования, предполагает формирование и использование средств соответствующего фонда для гарантийных выплат. Система работает так же, как и банковские вклады и средства пенсионных накоплений. Функции оператора возьмет на себя госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
В случае смерти застрахованного его семья сможет получить до 10 млн руб., при наступлении других страховых случаев, например травмы или болезни, а также после окончания срока действия полиса выплата составит до 2,8 млн руб. Кроме того, данный лимит распространяется на денежные средства клиентов, которые они внесли. При возврате взносов учитывается оставшийся срок страхования и суммы, которые им уже были выплачены.
По закону система будет защищать все действующие договоры страхования жизни, даже если они были оформлены до начала января 2027 г. В настоящее время их около 16 млн. Это повысит доверие к долгосрочным накоплениям через страховщиков и будет способствовать привлечению длинных инвестиций в экономику.
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