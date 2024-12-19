Суд арестовал замруководителя Росалкогольтабакконтроля по делу о взятке
Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Елену Афанасенко по делу о получении крупной взятки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении Афанасенко под стражу на срок 1 месяц 30 суток. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве).
По версии следствия, замруководителя Росалкогольтабакконтроля и ее сообщники получили взятки в особо крупном размере «за лицензирование оборота алкогольной продукции, а также за общее покровительство, выраженное в оказании содействия и решении административно-хозяйственных вопросов».
19 декабря Следственный комитет попросил арестовать бывшую заместительницу главы Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Ирину Голосную. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).