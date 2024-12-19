Суд арестовал замруководителя Росалкогольтабакконтроля по делу о взятке

По версии следствия, замруководителя Росалкогольтабакконтроля и ее сообщники получили взятки в особо крупном размере «за лицензирование оборота алкогольной продукции, а также за общее покровительство, выраженное в оказании содействия и решении административно-хозяйственных вопросов».