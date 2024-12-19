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Суд арестовал замруководителя Росалкогольтабакконтроля по делу о взятке

Ведомости

Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Елену Афанасенко по делу о получении крупной взятки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении Афанасенко под стражу на срок 1 месяц 30 суток. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, замруководителя Росалкогольтабакконтроля и ее сообщники получили взятки в особо крупном размере «за лицензирование оборота алкогольной продукции, а также за общее покровительство, выраженное в оказании содействия и решении административно-хозяйственных вопросов».

19 декабря Следственный комитет попросил арестовать бывшую заместительницу главы Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Ирину Голосную. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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