Создателя Hamster Kombat обязали выплатить бизнесмену из Тюмени 2,5 млн рублей

По результатам использования приложения игроки получали токены. На старте продаж 26 сентября стоимость одной монеты (токена HMSTR) составляла $0,009, после чего она начала падать. 27 сентября эксперты рассказали «Ведомостям», что ICO «хомяка» (аналогичный механизм с IPO, только в рамках обращения криптовалюты) вышло провальным из-за необходимости сбрасывать активы пользователями как можно скорее. В частности, эксперты рассказали, что на токене заработали только маркетплейсы и члены команды разработчиков. Также представители отрасли сообщили, что не видят предпосылок к росту цены на токены.