Создателя Hamster Kombat обязали выплатить бизнесмену из Тюмени 2,5 млн рублей
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал создателя приложения Hamster Kombat Эдуарда Гуриновича выплатить предпринимателю из Тюмени 2,5 млн руб. за отказ выполнить условия договора об обучении, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Согласно доступной информации, Гуринович создал образовательную программу для предпринимателей. В апреле 2023 г. между ним и бизнесменом из Тюмени Виктором Шкурским был заключен договор на обучение по этой программе стоимостью 5 млн руб.
Шкурский внес 50% предоплаты, однако Гуринович не предоставил обещанных услуг, следует из данных суда. В ходе разбирательства выяснилось, что у Гуриновича отсутствует лицензия на ведение образовательной деятельности. Суд принял решение в пользу Шкурского, обязав Гуриновича выплатить компенсацию.
Hamster Kombat – мобильное приложение, в котором пользователь может сделать главного героя – хомяка – руководителем криптобиржи, кликая по нему и получая монеты. В июле «Ведомости» писали, что на фоне популярности кликера Hamster Kombat на российских маркетплейсах выросли продажи перкуссионных массажеров.
По результатам использования приложения игроки получали токены. На старте продаж 26 сентября стоимость одной монеты (токена HMSTR) составляла $0,009, после чего она начала падать. 27 сентября эксперты рассказали «Ведомостям», что ICO «хомяка» (аналогичный механизм с IPO, только в рамках обращения криптовалюты) вышло провальным из-за необходимости сбрасывать активы пользователями как можно скорее. В частности, эксперты рассказали, что на токене заработали только маркетплейсы и члены команды разработчиков. Также представители отрасли сообщили, что не видят предпосылок к росту цены на токены.
17 января 2025 г. стало известно, что токен Hamster Kombat удалят с криптобиржи Bybit из-за низкой ликвидности. Спотовая пара будет исключена из листинга с 8:00 UTC (11:00 мск) 24 января.