Филиал национального центра «Россия» откроется в Югре
До конца 2025 г. в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре планируется открыть филиал Национального центра (НЦ) «Россия». Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Открытие центра приурочат к празднованию 95-летия со Дня образования округа. Губернатор Руслан Кухарук на рабочем совещании, посвященном этому вопросу, отметил, что по результатам защиты проектов для открытия филиала НЦ «Россия» были отобраны пять из 15 субъектов страны.
«Перед нашим регионом стоит большая ответственность по созданию площадки, которая позволит объединить в себе ключевые достижения каждого из муниципалитетов Югры», – сказал Кухарук.
Предполагается, что в филиале разместят экспозиции, которые будут посвящены реализации нацпроектов, вкладу жителей Югры в развитие государства. Наполнение выставки будет формироваться с учетом мнения местного населения, решили региональные власти. Для этого на уровне каждого муниципального образования будет организована работа по сбору предложений. Губернатор поручил отразить на выставочной площадке ключевые достижения каждого из 22 муниципалитетов региона, уделяя внимание природным богатствам и успехам жителей Югры.
Площадка будет использоваться в качестве выставочного зала и пространства для организации культурных событий, образовательных программ, мастер-классов и творческих встреч. Совместно с партнерами регионального Югры круглогодичным молодежным образовательным центром «Добрино» и Российским обществом «Знание» на выставочной площадке планируется ежегодно проводить свыше 45 мероприятий с привлечением более 20 000 участников.
Президент РФ Владимир Путин распорядился создать НЦ «Россия» 1 июля 2024 г. Тогда же глава государства распорядился рекомендовать исполнительным органам регионов предоставить оргкомитету по подготовке и проведению международной выставки-форума «Россия» план создания филиалов НЦ.
23 сентября НЦ «Россия» объявил о начале отбора проектов филиалов в регионах, которые будут созданы в первую очередь. Отбор проводился в два этапа. На первом субъекты РФ представили проекты по созданию филиалов. Участники, прошедшие первый этап, представили свои проекты оргкомитету НЦ «Россия», после чего были выбраны регионы-победители для первоочередного создания филиалов.