Филиал национального центра «Россия» откроется в Югре

Предполагается, что в филиале разместят экспозиции, которые будут посвящены реализации нацпроектов, вкладу жителей Югры в развитие государства. Наполнение выставки будет формироваться с учетом мнения местного населения, решили региональные власти. Для этого на уровне каждого муниципального образования будет организована работа по сбору предложений. Губернатор поручил отразить на выставочной площадке ключевые достижения каждого из 22 муниципалитетов региона, уделяя внимание природным богатствам и успехам жителей Югры.