Из севшего на мель танкера «Волгонефть 239» осталось откачать около 100 т мазута
Из танкера «Волгонефть 239», который в декабре вместе с танкером «Волгонефть 212» потерпел крушение в Черном море, осталось выкачать около 100 т мазута. Это следует из заявления вице-премьера Виталия Савельева на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС, его слова приводятся на сайте Минтранса.
«Завершается откачка мазута из танков судна. Откачано порядка 1300 т мазута – всего в четырех танках кормовой части находилось около 1400 т мазута. Работы по откачке идут по графику, их завершение планируется до утра понедельника [27 января]», – сказал Савельев на прошедшем в Анапе заседании.
Сейчас вокруг кормовой части «Волгонефти 239», которая находится на мели в Темрюкском районе Краснодарского края, создано защитное гидротехническое сооружение. Оно препятствует утечкам нефтепродуктов в море, отметили в Минтрансе. После откачки мазута специалисты приступят к демонтажу кормовой части танкера на месте и ее последующей транспортировке к пункту утилизации.
На данный момент ситуация на побережье стабилизирована, заверил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который также участвовал в заседании правкомиссии в Анапе.
«На берег выбрасывает только мелкие фракции мазута. Ежедневно распределяем участников ликвидационных работ на сектора, которые нуждаются в очистке», – написал глава региона.
Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе случился 15 декабря 2024 г. в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Пятна мазута были обнаружены у берегов Краснодарского края и Крыма в Черном море, а также на побережье Азовского моря. Известно о случаях гибели морских животных и птиц. Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что работы по восстановлению побережья Анапы после разлива мазута будут завершены только в мае 2026 г.