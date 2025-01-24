Из севшего на мель танкера «Волгонефть 239» осталось откачать около 100 т мазута

Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе случился 15 декабря 2024 г. в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Пятна мазута были обнаружены у берегов Краснодарского края и Крыма в Черном море, а также на побережье Азовского моря. Известно о случаях гибели морских животных и птиц. Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что работы по восстановлению побережья Анапы после разлива мазута будут завершены только в мае 2026 г.