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Из севшего на мель танкера «Волгонефть 239» осталось откачать около 100 т мазута

Ведомости

Из танкера «Волгонефть 239», который в декабре вместе с танкером «Волгонефть 212» потерпел крушение в Черном море, осталось выкачать около 100 т мазута. Это следует из заявления вице-премьера Виталия Савельева на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС, его слова приводятся на сайте Минтранса.

«Завершается откачка мазута из танков судна. Откачано порядка 1300 т мазута – всего в четырех танках кормовой части находилось около 1400 т мазута. Работы по откачке идут по графику, их завершение планируется до утра понедельника [27 января]», – сказал Савельев на прошедшем в Анапе заседании.

Сейчас вокруг кормовой части «Волгонефти 239», которая находится на мели в Темрюкском районе Краснодарского края, создано защитное гидротехническое сооружение. Оно препятствует утечкам нефтепродуктов в море, отметили в Минтрансе. После откачки мазута специалисты приступят к демонтажу кормовой части танкера на месте и ее последующей транспортировке к пункту утилизации.

На данный момент ситуация на побережье стабилизирована, заверил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который также участвовал в заседании правкомиссии в Анапе.

«На берег выбрасывает только мелкие фракции мазута. Ежедневно распределяем участников ликвидационных работ на сектора, которые нуждаются в очистке», – написал глава региона.

Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе случился 15 декабря 2024 г. в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Пятна мазута были обнаружены у берегов Краснодарского края и Крыма в Черном море, а также на побережье Азовского моря. Известно о случаях гибели морских животных и птиц. Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что работы по восстановлению побережья Анапы после разлива мазута будут завершены только в мае 2026 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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