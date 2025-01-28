Роспотребнадзор сообщил о нарушениях в 90 проверках маркировки продукции из 100

1 ноября УФАС России обвинило ООО «Енисейлогистика» (логистическую компанию сети «Светофор») в нарушении правил торговли (п. 5 ч. 13 ст. 9 «Закона о торговле»). По информации ведомства, компания заключила договор поставки продовольственных товаров. По условиям договора, если товар не будет реализован, расходы на его утилизацию будут покрываться за счет поставщика – ООО «Релиш». Такие условия запрещаются законом о торговле. На тот момент это было четвертое дело, которое антимонопольные органы возбуждали в отношении логистических центров «Светофора».