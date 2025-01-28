Роспотребнадзор сообщил о нарушениях в 90 проверках маркировки продукции из 100
В 2024 г. результативность проверок Роспотребнадзора составила 89,2%. В 90 случаях проверок маркировки продукции из 100 выявляются нарушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Всего в прошлом году было проинспектировано более 1 млн единиц продукции. В 2025 г. результативность контрольно-надзорных мероприятий ведомства увеличилась на 5 п. п. и достигла 94,1%.
14 января «Известия» со ссылкой на документы правительства сообщили, что Роспотребнадзор по поручению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова проведет внеплановые проверки торговой сети «Светофор». Проверить сеть просил депутат Госдумы Сергей Лисовский в декабре 2024 г.
Обращение поступило на фоне жалоб на продажу некачественной и небезопасной продукции, несоблюдения закона о маркировке, технических регламентов о производстве пищевой продукции. Поставщики жаловались, что «Светофор» навязывает им невыгодные условия, к примеру, оплачивает товары только после их продажи, возвращает производителям просроченную и не проданную продукцию.
1 ноября УФАС России обвинило ООО «Енисейлогистика» (логистическую компанию сети «Светофор») в нарушении правил торговли (п. 5 ч. 13 ст. 9 «Закона о торговле»). По информации ведомства, компания заключила договор поставки продовольственных товаров. По условиям договора, если товар не будет реализован, расходы на его утилизацию будут покрываться за счет поставщика – ООО «Релиш». Такие условия запрещаются законом о торговле. На тот момент это было четвертое дело, которое антимонопольные органы возбуждали в отношении логистических центров «Светофора».