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Роспотребнадзор сообщил о нарушениях в 90 проверках маркировки продукции из 100

Ведомости

В 2024 г. результативность проверок Роспотребнадзора составила 89,2%. В 90 случаях проверок маркировки продукции из 100 выявляются нарушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего в прошлом году было проинспектировано более 1 млн единиц продукции. В 2025 г. результативность контрольно-надзорных мероприятий ведомства увеличилась на 5 п. п. и достигла 94,1%.

14 января «Известия» со ссылкой на документы правительства сообщили, что Роспотребнадзор по поручению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова проведет внеплановые проверки торговой сети «Светофор». Проверить сеть просил депутат Госдумы Сергей Лисовский в декабре 2024 г.

Обращение поступило на фоне жалоб на продажу некачественной и небезопасной продукции, несоблюдения закона о маркировке, технических регламентов о производстве пищевой продукции. Поставщики жаловались, что «Светофор» навязывает им невыгодные условия, к примеру, оплачивает товары только после их продажи, возвращает производителям просроченную и не проданную продукцию.

1 ноября УФАС России обвинило ООО «Енисейлогистика» (логистическую компанию сети «Светофор») в нарушении правил торговли (п. 5 ч. 13 ст. 9 «Закона о торговле»). По информации ведомства, компания заключила договор поставки продовольственных товаров. По условиям договора, если товар не будет реализован, расходы на его утилизацию будут покрываться за счет поставщика – ООО «Релиш». Такие условия запрещаются законом о торговле. На тот момент это было четвертое дело, которое антимонопольные органы возбуждали в отношении логистических центров «Светофора».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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