Экс-главе «Фонбета» могут грозить новые обвинения в особо крупных взятках
Следователи могут предъявить бывшему гендиректору букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину, который был арестован по делу о коррупции, новые обвинения в особо крупном взяточничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Анохин проверяется на причастность к совершению иных преступлений, связанных с получением взяток в особо крупном размере», – сообщил собеседник агентства.
30 января Тверской суд Москвы арестовал экс-главу «Фонбета» на два месяца. Он подозревается по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По данным ТАСС, по делу также проходят бывший частный детектив Степан Грицков и заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол.
В Telegram-канале Следственного комитета (СК) России накануне сообщалось о предъявлении обвинения экс-главе букмекерской компании и его предполагаемым сообщникам, но имена фигурантов не раскрывались. «Ведомости» писали, что речь идет об Анохине. Согласно версии СК, экс-глава букмекерской компании передал взятку в размере 60 млн руб. работникам силовых структур для того, чтобы скрыть факты хищения бюджетных денег, которые были обнаружены на его предыдущем месте работы.
«Сотрудниками ФСБ были получены сведения, свидетельствующие о противоправной деятельности представителей аффилированных с Анохиным коммерческих организаций, связанных с хищением бюджетных денежных средств, выделенных на развитие спорта в Москве. Решался вопрос о передаче сведений в следственные органы ГУ МВД Москвы для возбуждения уголовного дела. Анохин, чтобы избежать такого развития событий, пытался через посредников организовать дачу взятки лицу, ответственному за передачу сведений следователям», – рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
При передаче части денег посредники Анохина были задержаны. За свои услуги они забрали от суммы взятки 50 млн руб. По данным ТАСС, по 2,5 млн руб. получили Грицков и Бивол, остальные 45 млн руб. забрали еще двое возможных соучастников, которые скрылись и сейчас объявлены в розыск.
Анохин работал гендиректором компании «Фонбет» с апреля 2022 г. и покинул пост в январе этого года. С 2016 г. по февраль 2019 г. был вице-президентом Российского футбольного союза (РФС). В организации заявили ТАСС, что задержание Анохина не имеет отношения к его деятельности в РФС. С 2020 по 2021 г. он был президентом подмосковного футбольного клуба «Химки».
После ареста Анохина «Фонбет» подала против него иск, чтобы «защитить честь, достоинство и репутацию компании в деловых кругах», писало «РИА Новости».