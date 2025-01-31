Экс-главе «Фонбета» могут грозить новые обвинения в особо крупных взятках

Анохин работал гендиректором компании «Фонбет» с апреля 2022 г. и покинул пост в январе этого года. С 2016 г. по февраль 2019 г. был вице-президентом Российского футбольного союза (РФС). В организации заявили ТАСС, что задержание Анохина не имеет отношения к его деятельности в РФС. С 2020 по 2021 г. он был президентом подмосковного футбольного клуба «Химки».