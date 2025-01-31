Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Экс-главе «Фонбета» могут грозить новые обвинения в особо крупных взятках

Ведомости

Следователи могут предъявить бывшему гендиректору букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину, который был арестован по делу о коррупции, новые обвинения в особо крупном взяточничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Анохин проверяется на причастность к совершению иных преступлений, связанных с получением взяток в особо крупном размере», – сообщил собеседник агентства.

30 января Тверской суд Москвы арестовал экс-главу «Фонбета» на два месяца. Он подозревается по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По данным ТАСС, по делу также проходят бывший частный детектив Степан Грицков и заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол.

В Telegram-канале Следственного комитета (СК) России накануне сообщалось о предъявлении обвинения экс-главе букмекерской компании и его предполагаемым сообщникам, но имена фигурантов не раскрывались. «Ведомости» писали, что речь идет об Анохине. Согласно версии СК, экс-глава букмекерской компании передал взятку в размере 60 млн руб. работникам силовых структур для того, чтобы скрыть факты хищения бюджетных денег, которые были обнаружены на его предыдущем месте работы.

«Сотрудниками ФСБ были получены сведения, свидетельствующие о противоправной деятельности представителей аффилированных с Анохиным коммерческих организаций, связанных с хищением бюджетных денежных средств, выделенных на развитие спорта в Москве. Решался вопрос о передаче сведений в следственные органы ГУ МВД Москвы для возбуждения уголовного дела. Анохин, чтобы избежать такого развития событий, пытался через посредников организовать дачу взятки лицу, ответственному за передачу сведений следователям», – рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

При передаче части денег посредники Анохина были задержаны. За свои услуги они забрали от суммы взятки 50 млн руб. По данным ТАСС, по 2,5 млн руб. получили Грицков и Бивол, остальные 45 млн руб. забрали еще двое возможных соучастников, которые скрылись и сейчас объявлены в розыск.

Анохин работал гендиректором компании «Фонбет» с апреля 2022 г. и покинул пост в январе этого года. С 2016 г. по февраль 2019 г. был вице-президентом Российского футбольного союза (РФС). В организации заявили ТАСС, что задержание Анохина не имеет отношения к его деятельности в РФС. С 2020 по 2021 г. он был президентом подмосковного футбольного клуба «Химки».

После ареста Анохина «Фонбет» подала против него иск, чтобы «защитить честь, достоинство и репутацию компании в деловых кругах», писало «РИА Новости».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных