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«Фонбет» подал иск против экс-главы букмекера Анохина

Ведомости

Букмекерская компания «Фонбет» подала иск против своего бывшего генерального директора Сергея Анохина, задержанного по делу о взятке. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление букмекера.

«Действия Анохина полностью противоречат ценностям компании и дискредитируют ее деловую репутацию, что дает "Фонбету" право применять все законные методы для восстановления справедливости», – говорится в сообщении.

В связи с этим «Фонбет» принял решение подать иск против Анохина, чтобы «защитить честь, достоинство и репутацию компании в деловых кругах».

Анохин был задержан 29 января в Москве. По сообщению Следственного комитета (СК) России, он обвиняется в даче взятки в размере 60 млн руб. В «Фонбете» после задержания Анохина сообщили, что бизнесмен покинул пост гендиректора в январе.

30 января Анохин был арестован Тверским судом Москвы до 29 марта. Он подозревается в совершении преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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