«Фонбет» подал иск против экс-главы букмекера Анохина
Букмекерская компания «Фонбет» подала иск против своего бывшего генерального директора Сергея Анохина, задержанного по делу о взятке. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление букмекера.
«Действия Анохина полностью противоречат ценностям компании и дискредитируют ее деловую репутацию, что дает "Фонбету" право применять все законные методы для восстановления справедливости», – говорится в сообщении.
В связи с этим «Фонбет» принял решение подать иск против Анохина, чтобы «защитить честь, достоинство и репутацию компании в деловых кругах».
Анохин был задержан 29 января в Москве. По сообщению Следственного комитета (СК) России, он обвиняется в даче взятки в размере 60 млн руб. В «Фонбете» после задержания Анохина сообщили, что бизнесмен покинул пост гендиректора в январе.
30 января Анохин был арестован Тверским судом Москвы до 29 марта. Он подозревается в совершении преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.