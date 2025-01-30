«Фонбет» подал иск против экс-главы букмекера Анохина

Анохин был задержан 29 января в Москве. По сообщению Следственного комитета (СК) России, он обвиняется в даче взятки в размере 60 млн руб. В «Фонбете» после задержания Анохина сообщили, что бизнесмен покинул пост гендиректора в январе.