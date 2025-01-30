Экс-гендиректору «Фонбет» Анохину предъявлено обвинение по делу о коррупции
В Московской области следователи предъявили обвинение по уголовному делу о коррупции гендиректору букмекерской компании, а также одному из руководителей подразделений столичного МВД и юристу. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России. По данным «Ведомостей», речь идет об уголовном деле в отношении бывшего гендиректора «Фонбет» Сергея Анохина.
Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
По данным СК, директор букмекерской компании, желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности ФСБ, связанных с хищением бюджетных средств на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 млн руб. Но один из посредников и оперативный сотрудник, которому предназначались деньги, на самом деле принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи взятки посредников и директора задержали.
29 января ТАСС, Telegram-канал «112» и телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на источники сообщили, что Анохин задержан в Москве по делу о взятке. Он работал гендиректором компании «Фонбет» с апреля 2022 г. и покинул пост в январе этого года. С 2016 г. по февраль 2019 г. был вице-президентом Российского футбольного союза (РФС). В организации заявили ТАСС, что задержание Анохина не имеет отношения к его деятельности в РФС. С 2020 по 2021 гг. он был президентом подмосковного футбольного клуба «Химки».
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что в рамках уголовного дела о взятке Анохина задержан заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол.