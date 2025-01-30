Экс-гендиректору «Фонбет» Анохину предъявлено обвинение по делу о коррупции

29 января ТАСС, Telegram-канал «112» и телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на источники сообщили, что Анохин задержан в Москве по делу о взятке. Он работал гендиректором компании «Фонбет» с апреля 2022 г. и покинул пост в январе этого года. С 2016 г. по февраль 2019 г. был вице-президентом Российского футбольного союза (РФС). В организации заявили ТАСС, что задержание Анохина не имеет отношения к его деятельности в РФС. С 2020 по 2021 гг. он был президентом подмосковного футбольного клуба «Химки».