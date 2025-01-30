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Экс-гендиректору «Фонбет» Анохину предъявлено обвинение по делу о коррупции

Ведомости

В Московской области следователи предъявили обвинение по уголовному делу о коррупции гендиректору букмекерской компании, а также одному из руководителей подразделений столичного МВД и юристу. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России. По данным «Ведомостей», речь идет об уголовном деле в отношении бывшего гендиректора «Фонбет» Сергея Анохина.

Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По данным СК, директор букмекерской компании, желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности ФСБ, связанных с хищением бюджетных средств на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 млн руб. Но один из посредников и оперативный сотрудник, которому предназначались деньги, на самом деле принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи взятки посредников и директора задержали.

29 января ТАСС, Telegram-канал «112» и телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на источники сообщили, что Анохин задержан в Москве по делу о взятке. Он работал гендиректором компании «Фонбет» с апреля 2022 г. и покинул пост в январе этого года. С 2016 г. по февраль 2019 г. был вице-президентом Российского футбольного союза (РФС). В организации заявили ТАСС, что задержание Анохина не имеет отношения к его деятельности в РФС. С 2020 по 2021 гг. он был президентом подмосковного футбольного клуба «Химки».

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что в рамках уголовного дела о взятке Анохина задержан заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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