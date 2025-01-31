Минцифры представило форму маркировки материалов иноагентов для неиноагентов
Профильные ведомства разработали форму маркировки материалов иностранных агентов авторами контента, не внесенными в реестр иноагентов Минюста. Это следует из проекта постановления, подготовленного Минцифры РФ. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Министерство предлагает следующую «плашку»: «Содержится материал, произведенный и (или) распространенный иностранным агентом (название физлица-иноагента или СМИ-иноагента), 18+».
Как пишет РБК со ссылкой на Минцифры, материалы иноагентов можно распространять лицам, не внесенным в соответствующий реестр Минюста, но «такие сообщения должны быть с соответствующей маркировкой». Согласно действующему законодательству (ч. 7 ст. 10 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), материалы иноагентов запрещено размещать без маркировки.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в 2020 г. Волна ужесточения законодательства об иноагентах продолжается с начала 2020-х. По состоянию на 2025 г. среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.
17 декабря прошлого года Госдума приняла закон о рублевых спецсчетах для иноагентов. Теперь иноагенты, получающие в России доход от интеллектуальной деятельности, должны открыть один специальный рублевый счет, на который будут приходить авторские вознаграждения. Распоряжаться этими средствами они смогут только после утраты иноагентского статуса. Он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 28 декабря.
31 января этого года глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев объявил, что группа депутатов внесла в Госдуму ряд законопроектов об ограничении деятельности иноагентов в России. Пискарев отметил, что новые ограничения будут касаться ужесточения ограничений на участие иноагентов в образовании и получении поддержки на муниципальном уровне.