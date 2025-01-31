Минцифры представило форму маркировки материалов иноагентов для неиноагентов

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в 2020 г. Волна ужесточения законодательства об иноагентах продолжается с начала 2020-х. По состоянию на 2025 г. среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.