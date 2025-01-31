Львова-Белова сообщила о возвращении в Россию из Сирии шести семей с детьми

Борт Минобороны РФ приземлился в Россию и доставил 16 российских граждан. На нем находились шесть семей, в которых воспитываются восемь детей – самой маленькой девочке еще не исполнилось и года. Одна из семей, муж и жена с восьмилетним сыном, в декабре 2024 г. прилетели в Сирию из Краснодара навестить родственников и не смогли вернуться в связи с прекращением авиасообщения. Теперь россияне отправятся в Санкт-Петербург, Татарстан, Московскую область и Краснодарский край.