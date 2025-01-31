Львова-Белова сообщила о возвращении в Россию из Сирии шести семей с детьми
Шесть семей с детьми возвращены в Россию из Сирии. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Борт Минобороны РФ приземлился в Россию и доставил 16 российских граждан. На нем находились шесть семей, в которых воспитываются восемь детей – самой маленькой девочке еще не исполнилось и года. Одна из семей, муж и жена с восьмилетним сыном, в декабре 2024 г. прилетели в Сирию из Краснодара навестить родственников и не смогли вернуться в связи с прекращением авиасообщения. Теперь россияне отправятся в Санкт-Петербург, Татарстан, Московскую область и Краснодарский край.
Омбудсмен поблагодарила за содействие в их возвращении Минобороны, МИД РФ, посольство России в Сирии, а также представителей правоохранительных органов и других профильных ведомств.
5 декабря 2024 г. Львова-Белова сообщила о готовности России забрать из Сирии 130 детей, родство которых с россиянами было подтверждено. 10 декабря она писала о поступающих обращениях, связанных с эвакуацией из арабской республики российских граждан с детьми. В конце декабря в Россию из Сирии были возвращены две семьи с детьми – мама с грудным ребенком, а также папа, мама, дедушка и три ребенка.
8 декабря вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства в Сирии. Президент страны Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир.