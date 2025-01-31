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Львова-Белова сообщила о возвращении в Россию из Сирии шести семей с детьми

Ведомости

Шесть семей с детьми возвращены в Россию из Сирии. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Борт Минобороны РФ приземлился в Россию и доставил 16 российских граждан. На нем находились шесть семей, в которых воспитываются восемь детей – самой маленькой девочке еще не исполнилось и года. Одна из семей, муж и жена с восьмилетним сыном, в декабре 2024 г. прилетели в Сирию из Краснодара навестить родственников и не смогли вернуться в связи с прекращением авиасообщения. Теперь россияне отправятся в Санкт-Петербург, Татарстан, Московскую область и Краснодарский край.

Омбудсмен поблагодарила за содействие в их возвращении Минобороны, МИД РФ, посольство России в Сирии, а также представителей правоохранительных органов и других профильных ведомств.

5 декабря 2024 г. Львова-Белова сообщила о готовности России забрать из Сирии 130 детей, родство которых с россиянами было подтверждено. 10 декабря она писала о поступающих обращениях, связанных с эвакуацией из арабской республики российских граждан с детьми. В конце декабря в Россию из Сирии были возвращены две семьи с детьми – мама с грудным ребенком, а также папа, мама, дедушка и три ребенка.

8 декабря вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства в Сирии. Президент страны Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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