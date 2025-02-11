Гидрометцентр предупредил о температурах ниже нормы в центре европейской России

9 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в конце февраля в Московской области похолодает до –8 градусов. 13 февраля через Москву пройдет холодный атмосферный фронт, выпадет снег, высота которого не превысит 1–2 см, а к выходным днем похолодает до –1…–6 градусов, писал синоптик в своем Telegram-канале. По его словам, в последние 10 дней зимы в Подмосковье ожидаются снегопады, выпадет 100% от декадной нормы осадков – около 9–13 мм. В мегаполисе появится «более-менее внятный, хотя и относительно скромный для конца сезона» снежный покров высотой до 5–10 см, уточнил Тишковец.