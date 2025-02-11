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Гидрометцентр предупредил о температурах ниже нормы в центре европейской России

Ведомости

В центре европейской России похолодает до –13 градусов 15 февраля, температура впервые опустится ниже климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

По его словам, приход холодных воздушных масс прогнозируется в связи с циклоном, который расположится к востоку от европейской России. 15 февраля температура составит от –8 до –13 градусов. Дневные температуры ожидаются в диапазоне от –6 до –11 градусов

По словам Вильфанда, с 15 февраля температура в центре европейской России будет ниже нормы – «немного, на один градус, но все-таки ниже».

9 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в конце февраля в Московской области похолодает до –8 градусов. 13 февраля через Москву пройдет холодный атмосферный фронт, выпадет снег, высота которого не превысит 1–2 см, а к выходным днем похолодает до –1…–6 градусов, писал синоптик в своем Telegram-канале. По его словам, в последние 10 дней зимы в Подмосковье ожидаются снегопады, выпадет 100% от декадной нормы осадков – около 9–13 мм. В мегаполисе появится «более-менее внятный, хотя и относительно скромный для конца сезона» снежный покров высотой до 5–10 см, уточнил Тишковец.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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