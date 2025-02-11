Гидрометцентр предупредил о температурах ниже нормы в центре европейской России
В центре европейской России похолодает до –13 градусов 15 февраля, температура впервые опустится ниже климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «РИА Новости».
По его словам, приход холодных воздушных масс прогнозируется в связи с циклоном, который расположится к востоку от европейской России. 15 февраля температура составит от –8 до –13 градусов. Дневные температуры ожидаются в диапазоне от –6 до –11 градусов
По словам Вильфанда, с 15 февраля температура в центре европейской России будет ниже нормы – «немного, на один градус, но все-таки ниже».
9 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в конце февраля в Московской области похолодает до –8 градусов. 13 февраля через Москву пройдет холодный атмосферный фронт, выпадет снег, высота которого не превысит 1–2 см, а к выходным днем похолодает до –1…–6 градусов, писал синоптик в своем Telegram-канале. По его словам, в последние 10 дней зимы в Подмосковье ожидаются снегопады, выпадет 100% от декадной нормы осадков – около 9–13 мм. В мегаполисе появится «более-менее внятный, хотя и относительно скромный для конца сезона» снежный покров высотой до 5–10 см, уточнил Тишковец.