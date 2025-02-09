Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве в конце февраля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в том же месяце, что 2024 г. стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений – с 1850 г. Средняя годовая температура на планете в ушедшем году составила 15,1 градуса по Цельсию. По его словам, в России прошлый год стал вторым в ранге самых теплых. Средняя годовая температура составила -0,1 градуса по Цельсию, теплее был только 2020 г., когда впервые за всю историю наблюдений температура была порядка 0,1 градуса.