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Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве в конце февраля

Ведомости

В Московскую область в конце февраля придет похолодание до -8 градусов, температурный фон вернется в свое климатическое русло, появится снежный покров, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Первая половина предстоящей недели в Центральной России будет однообразной: ночью в столичном регионе температура воздуха составит до -4…-9 градусов, а в дневные часы будет около 0, рассказал синоптик. 13 февраля через Москву пройдет холодный атмосферный фронт, выпадет снег, но его высота не превысит 1-2 см. К выходным днем похолодает до -1…-6 градусов.

В последние 10 дней зимы в Подмосковье, по прогнозу «Фобоса», ожидаются снегопады, выпадет 100% от декадной нормы осадков – около 9-13 мм. В результате в столице, отметил Тишковец, образуется «более-менее внятный, хотя и относительно скромный для конца сезона» снежный покров высотой до 5–10 см.

«Температурный фон понизится и наконец-то вернется в свое климатическое русло: по ночам до -9…-14, в середине дня -3…-8», – написал он.

27 января температура воздуха на опорной метеостанции ВДНХ в Москве поднялась до 3,5 градуса и побила рекорд, установленный 111 лет назад, рассказывал специалист «Фобоса». Прежний максимум 1914 г. составил 3 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в том же месяце, что 2024 г. стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений – с 1850 г. Средняя годовая температура на планете в ушедшем году составила 15,1 градуса по Цельсию. По его словам, в России прошлый год стал вторым в ранге самых теплых. Средняя годовая температура составила -0,1 градуса по Цельсию, теплее был только 2020 г., когда впервые за всю историю наблюдений температура была порядка 0,1 градуса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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