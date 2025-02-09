Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве в конце февраля
В Московскую область в конце февраля придет похолодание до -8 градусов, температурный фон вернется в свое климатическое русло, появится снежный покров, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
Первая половина предстоящей недели в Центральной России будет однообразной: ночью в столичном регионе температура воздуха составит до -4…-9 градусов, а в дневные часы будет около 0, рассказал синоптик. 13 февраля через Москву пройдет холодный атмосферный фронт, выпадет снег, но его высота не превысит 1-2 см. К выходным днем похолодает до -1…-6 градусов.
В последние 10 дней зимы в Подмосковье, по прогнозу «Фобоса», ожидаются снегопады, выпадет 100% от декадной нормы осадков – около 9-13 мм. В результате в столице, отметил Тишковец, образуется «более-менее внятный, хотя и относительно скромный для конца сезона» снежный покров высотой до 5–10 см.
«Температурный фон понизится и наконец-то вернется в свое климатическое русло: по ночам до -9…-14, в середине дня -3…-8», – написал он.
27 января температура воздуха на опорной метеостанции ВДНХ в Москве поднялась до 3,5 градуса и побила рекорд, установленный 111 лет назад, рассказывал специалист «Фобоса». Прежний максимум 1914 г. составил 3 градуса.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в том же месяце, что 2024 г. стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений – с 1850 г. Средняя годовая температура на планете в ушедшем году составила 15,1 градуса по Цельсию. По его словам, в России прошлый год стал вторым в ранге самых теплых. Средняя годовая температура составила -0,1 градуса по Цельсию, теплее был только 2020 г., когда впервые за всю историю наблюдений температура была порядка 0,1 градуса.