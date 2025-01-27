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В Москве побит температурный рекорд 1914 года

Ведомости

Температура воздуха на опорной метеостанции ВДНХ в Москве к 6:00 мск 27 января поднялась до 3,5 градуса и побила рекорд, установленный 111 лет назад. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что к 5:00 мск столбики термометров на метеостанции достигли 3,3 градуса. Прежний максимум 1914 г. составил 3 градуса. Заключительная неделя января в столице началась с апрельской погоды, а теплый понедельник положил начало серии ежедневных температурных рекордов, указал Тишковец.

16 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 2024 г. стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений – с 1850 г. Средняя годовая температура на планете в ушедшем году составила 15,1 градуса по Цельсию. Кроме того, последние 10 лет – с 2015 по 2024 г. – стали самыми жаркими за весь период наблюдений. Вильфанд отметил, что температура повышается второй год подряд, это настораживает климатологов.

По его словам, в России прошлый год стал вторым в ранге самых теплых. Средняя годовая температура составила -0,1 градуса по Цельсию, теплее был только 2020 год, когда впервые за всю историю наблюдений температура была порядка 0,1 градуса. Год стал самым жарким в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Самыми теплыми за весь период наблюдения в РФ стали летние месяцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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