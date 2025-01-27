В Москве побит температурный рекорд 1914 года

16 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 2024 г. стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений – с 1850 г. Средняя годовая температура на планете в ушедшем году составила 15,1 градуса по Цельсию. Кроме того, последние 10 лет – с 2015 по 2024 г. – стали самыми жаркими за весь период наблюдений. Вильфанд отметил, что температура повышается второй год подряд, это настораживает климатологов.