В Москве побит температурный рекорд 1914 года
Температура воздуха на опорной метеостанции ВДНХ в Москве к 6:00 мск 27 января поднялась до 3,5 градуса и побила рекорд, установленный 111 лет назад. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что к 5:00 мск столбики термометров на метеостанции достигли 3,3 градуса. Прежний максимум 1914 г. составил 3 градуса. Заключительная неделя января в столице началась с апрельской погоды, а теплый понедельник положил начало серии ежедневных температурных рекордов, указал Тишковец.
16 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 2024 г. стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений – с 1850 г. Средняя годовая температура на планете в ушедшем году составила 15,1 градуса по Цельсию. Кроме того, последние 10 лет – с 2015 по 2024 г. – стали самыми жаркими за весь период наблюдений. Вильфанд отметил, что температура повышается второй год подряд, это настораживает климатологов.
По его словам, в России прошлый год стал вторым в ранге самых теплых. Средняя годовая температура составила -0,1 градуса по Цельсию, теплее был только 2020 год, когда впервые за всю историю наблюдений температура была порядка 0,1 градуса. Год стал самым жарким в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Самыми теплыми за весь период наблюдения в РФ стали летние месяцы.