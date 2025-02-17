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Лидера группы «Ногу свело» оштрафовали за неуказание статуса иноагента

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал лидера музыкальной рок-группы «Ногу свело» Максима Покровского (считается в России иноагентом) на 45 000 руб. за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Покровского признали виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство или распространение материалов иноагентом без указания маркировки иноагента). Максимальный штраф по этой части – 50 000 руб.

Минюст России признал Покровского иноагентом 31 марта 2023 г. Поводом стал сбор средств в поддержку Украины и негативные высказывания музыканта в адрес российских граждан. Кроме того, Покровский «активно взаимодействовал с иностранными структурами».

Музыкант попытался оспорить решение ведомства, но в августе 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать его из реестра иноагентов. Мосгорсуд утвердил это решение в марте 2024 г. Жалобы Покровского впоследствии отклонили апелляционный и кассационный суды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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