Лидера группы «Ногу свело» оштрафовали за неуказание статуса иноагента
Таганский суд Москвы оштрафовал лидера музыкальной рок-группы «Ногу свело» Максима Покровского
Покровского признали виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство или распространение материалов иноагентом без указания маркировки иноагента). Максимальный штраф по этой части – 50 000 руб.
Минюст России признал Покровского иноагентом 31 марта 2023 г. Поводом стал сбор средств в поддержку Украины и негативные высказывания музыканта в адрес российских граждан. Кроме того, Покровский «активно взаимодействовал с иностранными структурами».
Музыкант попытался оспорить решение ведомства, но в августе 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать его из реестра иноагентов. Мосгорсуд утвердил это решение в марте 2024 г. Жалобы Покровского впоследствии отклонили апелляционный и кассационный суды.