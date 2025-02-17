Лидера группы «Ногу свело» оштрафовали за неуказание статуса иноагента

Музыкант попытался оспорить решение ведомства, но в августе 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать его из реестра иноагентов. Мосгорсуд утвердил это решение в марте 2024 г. Жалобы Покровского впоследствии отклонили апелляционный и кассационный суды.