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Минюст включил в реестр иноагентов музыканта Максима Покровского

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Минюст пополнил реестр иноагентов, включив туда лидера музыкальной группы «Ногу свело» Максима Покровского, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Помимо него реестр пополнили депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко, глава Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров, а также проект «Теплица социальных технологий» и объединения – «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» и «Настоящая Россия».

Неделей ранее реестр иностранных агентов пополнили юрист Павел Чиков, блогер Илья Варламов, политолог Руслан Айсин, общественный деятель Светлана Лада-Русь (Пеунова), корреспондент телеканала «Дождь» (также признан Минюстом СМИ-иноагентом) Богдан Бакалейко, а также сайт «Парни Плюс».

Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля 2022 г. — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных