Минюст включил в реестр иноагентов музыканта Максима Покровского
Минюст пополнил реестр иноагентов, включив туда лидера музыкальной группы «Ногу свело» Максима Покровского, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Помимо него реестр пополнили депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко, глава Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров, а также проект «Теплица социальных технологий» и объединения – «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» и «Настоящая Россия».
Неделей ранее реестр иностранных агентов пополнили юрист Павел Чиков, блогер Илья Варламов, политолог Руслан Айсин, общественный деятель Светлана Лада-Русь (Пеунова), корреспондент телеканала «Дождь» (также признан Минюстом СМИ-иноагентом) Богдан Бакалейко, а также сайт «Парни Плюс».
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля 2022 г. — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.