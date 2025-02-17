Росфинмониторинг внес в перечень террористических более 170 организаций
Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла в список террористических и экстремистских 174 организации, сообщается на сайте ведомства.
В обновленный список Росфинмониторинга вошли 174 организации и 28 физических лиц.
Лицам и организациям, внесенным в список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.