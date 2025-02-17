Росфинмониторинг внес в перечень террористических более 170 организаций

Лицам и организациям, внесенным в список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.