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Госдума обсудит законопроект об образовании медиков 25 февраля

Ведомости

Депутаты Госдумы 25 февраля рассмотрят во втором чтении законопроект, направленный на повышение качества медицинского образования. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Качество здравоохранения – это вопрос здоровья нации, от которого зависит будущее России», – отметил он.

21 января Госдума приняла законопроект в первом чтении. Согласно поправкам в закон об образовании, Минздрав станет заниматься разработкой и утверждением типовых дополнительных профессиональных программ для всех образовательных организаций. Инициатива также предлагает запретить дистанционное обучение по основным программам высшего и среднего медицинского и фармацевтического образования и при прохождении программ дополнительного профессионального образования.

Кроме того, предполагается, что до 1 сентября 2025 г. организации, осуществляющие медицинскую профподготовку, должны будут получить заключение Росздравнадзора о том, что их кадровое обеспечение и материально-техническая база соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и типовых дополнительных профессиональных программ. Если это требование не будет выполнено, студентов переведут в другие образовательные организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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