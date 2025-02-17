Госдума обсудит законопроект об образовании медиков 25 февраля

Кроме того, предполагается, что до 1 сентября 2025 г. организации, осуществляющие медицинскую профподготовку, должны будут получить заключение Росздравнадзора о том, что их кадровое обеспечение и материально-техническая база соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и типовых дополнительных профессиональных программ. Если это требование не будет выполнено, студентов переведут в другие образовательные организации.