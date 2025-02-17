Госдума обсудит законопроект об образовании медиков 25 февраля
Депутаты Госдумы 25 февраля рассмотрят во втором чтении законопроект, направленный на повышение качества медицинского образования. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Качество здравоохранения – это вопрос здоровья нации, от которого зависит будущее России», – отметил он.
21 января Госдума приняла законопроект в первом чтении. Согласно поправкам в закон об образовании, Минздрав станет заниматься разработкой и утверждением типовых дополнительных профессиональных программ для всех образовательных организаций. Инициатива также предлагает запретить дистанционное обучение по основным программам высшего и среднего медицинского и фармацевтического образования и при прохождении программ дополнительного профессионального образования.
Кроме того, предполагается, что до 1 сентября 2025 г. организации, осуществляющие медицинскую профподготовку, должны будут получить заключение Росздравнадзора о том, что их кадровое обеспечение и материально-техническая база соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и типовых дополнительных профессиональных программ. Если это требование не будет выполнено, студентов переведут в другие образовательные организации.