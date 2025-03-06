МТС сообщила о новой схеме обмана в WhatsApp

После этого фальшивый бот создает видимость активной работы, однако его единственная цель – автоматически получить доступ к учетной записи пользователя. 3 марта МВД выступило с предупреждением о том, что мошенники маскируют свои фишинговые ресурсы под антивирус. Ссылки на поддельные ресурсы распространяются через спам-рассылки. 28 февраля появлялась информация о появлении фейкового аккаунта «ГИБДД», который давал «советы» по обходу штрафов. А 25 февраля полицейские предупреждали россиян о мошенниках, которые выдают себя за юристов.