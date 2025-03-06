МТС сообщила о новой схеме обмана в WhatsApp
Мошенники начали применять новый способ обмана, предлагая россиянам «сдать в аренду» свой аккаунт WhatsApp за 200 руб. в день. В результате жертвы теряют доступ к своему мессенджеру, а злоумышленники используют его для кражи данных и вымогательства. Об этом «РИА Новости» сообщил директор системы «Защитник» МТС Андрей Бийчук.
Схема выглядит как легкий способ заработать: мошенники размещают объявления в Telegram, на форумах и сайтах с вакансиями, обещая стабильный доход. Однако после согласия жертву просят передать код из SMS, дать доступ к приложению или даже временно отдать SIM-карту. Получив контроль над аккаунтом, аферисты начинают писать от имени владельца друзьям и родственникам, вымогая деньги или личные данные.
Кроме того, если через аккаунт совершаются преступления, отвечать за них придется владельцу номера. В итоге обещанных выплат он не получает, а WhatsApp, обнаружив подозрительную активность, заблокирует аккаунт без возможности восстановления.
Накауне, 5 марта, МВД предупредило россиян о том, что мошенники создали новую схему хищения данных с помощью фейкового Telegram-бота «Почты России». Жертве поступает звонок, в котором злоумышленник представляется сотрудником «Почты России» и сообщает о поступившем заказном письме или посылке. Звонящий убеждает гражданина, что для уточнения адреса доставки необходимо воспользоваться специальным чат-ботом в мессенджере Telegram.
После этого фальшивый бот создает видимость активной работы, однако его единственная цель – автоматически получить доступ к учетной записи пользователя. 3 марта МВД выступило с предупреждением о том, что мошенники маскируют свои фишинговые ресурсы под антивирус. Ссылки на поддельные ресурсы распространяются через спам-рассылки. 28 февраля появлялась информация о появлении фейкового аккаунта «ГИБДД», который давал «советы» по обходу штрафов. А 25 февраля полицейские предупреждали россиян о мошенниках, которые выдают себя за юристов.