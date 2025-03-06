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МТС сообщила о новой схеме обмана в WhatsApp

Ведомости

Мошенники начали применять новый способ обмана, предлагая россиянам «сдать в аренду» свой аккаунт WhatsApp за 200 руб. в день. В результате жертвы теряют доступ к своему мессенджеру, а злоумышленники используют его для кражи данных и вымогательства. Об этом «РИА Новости» сообщил директор системы «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Схема выглядит как легкий способ заработать: мошенники размещают объявления в Telegram, на форумах и сайтах с вакансиями, обещая стабильный доход. Однако после согласия жертву просят передать код из SMS, дать доступ к приложению или даже временно отдать SIM-карту. Получив контроль над аккаунтом, аферисты начинают писать от имени владельца друзьям и родственникам, вымогая деньги или личные данные.

Кроме того, если через аккаунт совершаются преступления, отвечать за них придется владельцу номера. В итоге обещанных выплат он не получает, а WhatsApp, обнаружив подозрительную активность, заблокирует аккаунт без возможности восстановления.

Накауне, 5 марта, МВД предупредило россиян о том, что мошенники создали новую схему хищения данных с помощью фейкового Telegram-бота «Почты России». Жертве поступает звонок, в котором злоумышленник представляется сотрудником «Почты России» и сообщает о поступившем заказном письме или посылке. Звонящий убеждает гражданина, что для уточнения адреса доставки необходимо воспользоваться специальным чат-ботом в мессенджере Telegram.

После этого фальшивый бот создает видимость активной работы, однако его единственная цель – автоматически получить доступ к учетной записи пользователя. 3 марта МВД выступило с предупреждением о том, что мошенники маскируют свои фишинговые ресурсы под антивирус. Ссылки на поддельные ресурсы распространяются через спам-рассылки. 28 февраля появлялась информация о появлении фейкового аккаунта «ГИБДД», который давал «советы» по обходу штрафов. А 25 февраля полицейские предупреждали россиян о мошенниках, которые выдают себя за юристов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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