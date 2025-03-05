В МВД предупредили о мошенничестве с поддельным ботом «Почты России»
Мошенники создали новую схему хищения данных с помощью фейкового Telegram-бота «Почты России». Об этом предупредили в УБК МВД России.
Жертве поступает звонок, в котором злоумышленник представляется сотрудником «Почты России» и сообщает о поступившем заказном письме или посылке. Звонящий убеждает гражданина, что для уточнения адреса доставки необходимо воспользоваться специальным чат-ботом в мессенджере Telegram.
После этого фальшивый бот создает видимость активной работы, однако его единственная цель – автоматически получить доступ к учетной записи пользователя.
«Данные для авторизации, внесенные в предложенную форму, будут переданы злоумышленникам и дадут возможность развивать схему дальше», – поясняют в полиции, призывая граждан быть осторожнее.
3 марта МВД выступило с предупреждением о том, что мошенники маскируют свои фишинговые ресурсы под антивирус. Ссылки на поддельные ресурсы распространяются через спам-рассылки. 28 февраля появлялась информация о появлении фейкового аккаунта «ГИБДД», который давал «советы» по обходу штрафов. А 25 февраля полицейские предупреждали россиян о мошенниках, которые выдают себя за юристов.