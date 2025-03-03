МВД предупредило о маскировке фишинговых ресурсов под антивирус

Мошенники распространяют ссылку на этот поддельный ресурс через спам-рассылки. На фальшивом антивирусе в течение трех секунд демонстрируется имитация работы программы, при этом на экране просто отображается картинка. После этого, по данным полиции, пользователю становится доступна кнопка «Перейти», которая ведет на потенциально опасный сайт.