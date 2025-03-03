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МВД предупредило о маскировке фишинговых ресурсов под антивирус

Ведомости

Обнаружен фишинговый ресурс, имитирующий проверку сайтов антивирусом «Касперский». Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Мошенники распространяют ссылку на этот поддельный ресурс через спам-рассылки. На фальшивом антивирусе в течение трех секунд демонстрируется имитация работы программы, при этом на экране просто отображается картинка. После этого, по данным полиции, пользователю становится доступна кнопка «Перейти», которая ведет на потенциально опасный сайт.

Эта схема является модификацией ранее известных фишинговых методов, связанных с голосованием, однако ее можно адаптировать и для других мошеннических схем. В УБК МВД России пояснили, что специалисты настоящего антивируса «Касперский» уже отметили данный ресурс как фишинговый.

26 февраля в МВД предупреждали о действующем от имени Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) фишинговом ресурсе. Там лжеюристы обещали вернуть деньги жертвам злоумышленников, но на самом деле у обманутых людей пытались украсть средства новые аферисты.

А 24 февраля в ВТБ сообщили о новой схеме обмана на интернет-форумах с советами по финансовой безопасности. Люди там искали советов и помощи, а получали новые долги, лишаясь денег.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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