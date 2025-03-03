МВД предупредило о маскировке фишинговых ресурсов под антивирус
Обнаружен фишинговый ресурс, имитирующий проверку сайтов антивирусом «Касперский». Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Мошенники распространяют ссылку на этот поддельный ресурс через спам-рассылки. На фальшивом антивирусе в течение трех секунд демонстрируется имитация работы программы, при этом на экране просто отображается картинка. После этого, по данным полиции, пользователю становится доступна кнопка «Перейти», которая ведет на потенциально опасный сайт.
Эта схема является модификацией ранее известных фишинговых методов, связанных с голосованием, однако ее можно адаптировать и для других мошеннических схем. В УБК МВД России пояснили, что специалисты настоящего антивируса «Касперский» уже отметили данный ресурс как фишинговый.
26 февраля в МВД предупреждали о действующем от имени Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) фишинговом ресурсе. Там лжеюристы обещали вернуть деньги жертвам злоумышленников, но на самом деле у обманутых людей пытались украсть средства новые аферисты.