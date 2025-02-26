В МВД предупредили о действующем от имени ОДКБ фишинговом ресурсе

По данным кредитной организации, люди, которые стали жертвами телефонных аферистов, беспокоятся и ищут в интернете информацию о том, как защитить себя от таких атак. В результате они находят сайты с отзывами тех, кто столкнулся с различными формами мошенничества. За ними могут скрываться злоумышленники. Они убеждают жертв, что те действительно имели дело с мошенниками и им срочно нужно предпринять меры для спасения своих средств. Следуя их указаниям, пользователи в итоге теряют сбережения, переводя их на неизвестные счета.