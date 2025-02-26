В МВД предупредили о действующем от имени ОДКБ фишинговом ресурсе
МВД выявило новый фишинговый ресурс, на котором от имени Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) лжеюристы обещают вернуть деньги жертвам злоумышленников. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Уточняется, что ссылки на этот ресурс и подобные ему сайты распространяются в чатах или форумах, которые посвящены мошенничеству. На них гражданам обещают возврат средств, компенсацию и помощь, но на самом деле пытаются украсть еще больше. В ведомстве призывали россиян к бдительности.
По данным кредитной организации, люди, которые стали жертвами телефонных аферистов, беспокоятся и ищут в интернете информацию о том, как защитить себя от таких атак. В результате они находят сайты с отзывами тех, кто столкнулся с различными формами мошенничества. За ними могут скрываться злоумышленники. Они убеждают жертв, что те действительно имели дело с мошенниками и им срочно нужно предпринять меры для спасения своих средств. Следуя их указаниям, пользователи в итоге теряют сбережения, переводя их на неизвестные счета.