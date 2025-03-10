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На АЭС в Финляндии произошла утечка теплоносителя реактора

Ведомости

На АЭС «Олкилуото-3» в Финляндии была зафиксирована утечка около 100 куб. м теплоносителя реактора – это произошло в связи с заполнением реакторного бассейна, сообщается на сайте оператора в области климата Teollisuuden Voima (TVO, владелец АЭС).

«Инцидент не представлял никакой опасности для персонала, окружающей среды или ядерной безопасности», – говорится в сообщении.

1 марта на реакторе начались ежегодные плановые работы. Радиоактивное охлаждающее вещество вытекло из реактора в часть помещений защитной оболочки во время технического обслуживания 7 марта. Отмечается, что виной утечки стал человеческий фактор, а именно – неплотно закрытый люк реакторного бассейна. Теплоноситель, просочившийся в защитную оболочку, вытекал из помещений в стоки напольной дренажной системы, предназначенные для сбора и отвода любых утечек теплоносителя из реактора.

Были приняты меры безопасности, благодаря которым «значимость этого события для радиационной безопасности оказалась низкой». TVO приступила к расследованию инцидента, будут приняты меры, чтобы не допустить повторного происшествия.

В июне 2024 г. из-за неисправности турбины в Финляндии работа АЭС «Олкилуото-3» была остановлена. Тогда также отмечалось, что инцидент не влияет на ядерную безопасность. До этого, в ноябре 2023 г., станция дважды приостанавливала работу: в одном случае сломалась турбина, во втором произошло короткое замыкание во время теста на неисправность сети рядом с АЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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