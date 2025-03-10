На АЭС в Финляндии произошла утечка теплоносителя реактора

В июне 2024 г. из-за неисправности турбины в Финляндии работа АЭС «Олкилуото-3» была остановлена. Тогда также отмечалось, что инцидент не влияет на ядерную безопасность. До этого, в ноябре 2023 г., станция дважды приостанавливала работу: в одном случае сломалась турбина, во втором произошло короткое замыкание во время теста на неисправность сети рядом с АЭС.