На АЭС в Финляндии произошла утечка теплоносителя реактора
На АЭС «Олкилуото-3» в Финляндии была зафиксирована утечка около 100 куб. м теплоносителя реактора – это произошло в связи с заполнением реакторного бассейна, сообщается на сайте оператора в области климата Teollisuuden Voima (TVO, владелец АЭС).
«Инцидент не представлял никакой опасности для персонала, окружающей среды или ядерной безопасности», – говорится в сообщении.
1 марта на реакторе начались ежегодные плановые работы. Радиоактивное охлаждающее вещество вытекло из реактора в часть помещений защитной оболочки во время технического обслуживания 7 марта. Отмечается, что виной утечки стал человеческий фактор, а именно – неплотно закрытый люк реакторного бассейна. Теплоноситель, просочившийся в защитную оболочку, вытекал из помещений в стоки напольной дренажной системы, предназначенные для сбора и отвода любых утечек теплоносителя из реактора.
Были приняты меры безопасности, благодаря которым «значимость этого события для радиационной безопасности оказалась низкой». TVO приступила к расследованию инцидента, будут приняты меры, чтобы не допустить повторного происшествия.
В июне 2024 г. из-за неисправности турбины в Финляндии работа АЭС «Олкилуото-3» была остановлена. Тогда также отмечалось, что инцидент не влияет на ядерную безопасность. До этого, в ноябре 2023 г., станция дважды приостанавливала работу: в одном случае сломалась турбина, во втором произошло короткое замыкание во время теста на неисправность сети рядом с АЭС.