Следствие отказалось отпустить экс-главу «Фонбета» на спецоперацию

«Анохин просился на СВО, хотел заключить контакт с Минобороны. Однако следствие не пошло ему навстречу в этом вопросе», – сказал собеседник агентства. Он допустил, что Анохин может попробовать вновь добиться отправки на спецоперацию уже после завершения предварительного расследования.