Следствие отказалось отпустить экс-главу «Фонбета» на спецоперацию
Следователь отказался отпустить бывшего главу букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина для участия в спецоперации, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Анохин просился на СВО, хотел заключить контакт с Минобороны. Однако следствие не пошло ему навстречу в этом вопросе», – сказал собеседник агентства. Он допустил, что Анохин может попробовать вновь добиться отправки на спецоперацию уже после завершения предварительного расследования.
30 января Тверской суд Москвы арестовал экс-главу «Фонбета» на два месяца. Он подозревается по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По данным ТАСС, по делу также проходят бывший частный детектив Степан Грицков и заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол.
По данным следствия, Анохин передал взятку в размере 60 млн руб. работникам силовых структур для того, чтобы скрыть факты хищения бюджетных денег, которые были обнаружены на его предыдущем месте работы. 31 января стало известно, что Анохину могут предъявить новые обвинения в особо крупном взяточничестве.