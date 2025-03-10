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Следствие отказалось отпустить экс-главу «Фонбета» на спецоперацию

Ведомости

Следователь отказался отпустить бывшего главу букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина для участия в спецоперации, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Анохин просился на СВО, хотел заключить контакт с Минобороны. Однако следствие не пошло ему навстречу в этом вопросе», – сказал собеседник агентства. Он допустил, что Анохин может попробовать вновь добиться отправки на спецоперацию уже после завершения предварительного расследования.

30 января Тверской суд Москвы арестовал экс-главу «Фонбета» на два месяца. Он подозревается по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По данным ТАСС, по делу также проходят бывший частный детектив Степан Грицков и заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол.

По данным следствия, Анохин передал взятку в размере 60 млн руб. работникам силовых структур для того, чтобы скрыть факты хищения бюджетных денег, которые были обнаружены на его предыдущем месте работы. 31 января стало известно, что Анохину могут предъявить новые обвинения в особо крупном взяточничестве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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