Один человек погиб и трое ранены при массированной атаке БПЛА на Подмосковье

Кроме того, обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Раменском. Как минимум семь квартир дома на Северном шоссе получили повреждения, из них были эвакуированы 12 человек, включая трех детей. Медики оказали помощь пострадавшим на месте. Некоторые эвакуированные были размещены в соседней гимназии, остальные отправились к родственникам.