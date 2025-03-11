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Один человек погиб и трое ранены при массированной атаке БПЛА на Подмосковье

Ведомости

Предварительно, в результате массовой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву и Подмосковье погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По слова главы региона, в настоящее время известно о погибшем и трех раненых в городе Видное в Ленинском городском округе и в селе Ям в городском округе Домодедово.

Кроме того, обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Раменском. Как минимум семь квартир дома на Северном шоссе получили повреждения, из них были эвакуированы 12 человек, включая трех детей. Медики оказали помощь пострадавшим на месте. Некоторые эвакуированные были размещены в соседней гимназии, остальные отправились к родственникам.

Воробьев отметил, что сообщения о беспилотниках поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

«Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям», – подчеркнул он.

В 7:05 мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что российские военные сбили 69 беспилотников вооруженных сил Украины, летевших в направлении столицы. Глава Домодедово Евгения Хрусталева говорила, что движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово приостановлено в обоих направлениях. В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» установлены ограничения на прием и выпуск самолетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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