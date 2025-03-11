Один человек погиб и трое ранены при массированной атаке БПЛА на Подмосковье
Предварительно, в результате массовой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву и Подмосковье погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По слова главы региона, в настоящее время известно о погибшем и трех раненых в городе Видное в Ленинском городском округе и в селе Ям в городском округе Домодедово.
Кроме того, обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Раменском. Как минимум семь квартир дома на Северном шоссе получили повреждения, из них были эвакуированы 12 человек, включая трех детей. Медики оказали помощь пострадавшим на месте. Некоторые эвакуированные были размещены в соседней гимназии, остальные отправились к родственникам.
Воробьев отметил, что сообщения о беспилотниках поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.
«Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям», – подчеркнул он.
В 7:05 мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что российские военные сбили 69 беспилотников вооруженных сил Украины, летевших в направлении столицы. Глава Домодедово Евгения Хрусталева говорила, что движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово приостановлено в обоих направлениях. В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» установлены ограничения на прием и выпуск самолетов.