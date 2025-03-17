Дуров заявил о продолжении процесса против Telegram во Франции
Основатель Telegram Павел Дуров выпустил первое заявление после возвращения в Дубай из Франции, где находился с августа 2024 г. Он подтвердил, что смог покинуть страну с разрешения властей, но расследование против Telegram продолжается.
«Хочу поблагодарить следственных судей за это решение, а также моих адвокатов и команду за их неустанные усилия в доказательстве того, что в вопросах модерации, сотрудничества и борьбы с преступностью Telegram на протяжении многих лет не только выполнял, но и превышал свои юридические обязательства», – написал Дуров.
15 марта AFP со ссылкой на источники сообщило, что Дуров вылетел из Парижа и направился в Дубай. Агентство уточнило, что судья несколько дней назад удовлетворил ходатайство об изменении надзора за Дуровым и разрешил ему покинуть Францию на «несколько недель». По данным одного из источников, основатель Telegram вылетел из аэропорта Ле-Бурже поздно утром.
В конце августа 2024 г. Дуров был задержан во Франции правоохранительными органами Парижа. Претензии были связаны с модерацией Telegram, в связи с чем бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. В конце августа Дуров был отпущен под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия. В январе 2025 г. радиостанция France Info со ссылкой на источники сообщила, что предприниматель пообещал судьям во Франции улучшить модерацию мессенджера.
Уголовное дело в отношении Дурова дойдет до суда во Франции не ранее чем через год, писало американское издание Wired со ссылкой на представителя прокуратуры Мейлис де Рек.