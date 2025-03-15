AFP: Павел Дуров покинул Францию

В конце августа 2024 г. Дуров был задержан во Франции правоохранительными органами Парижа. Претензии были связаны с модерацией Telegram, в связи с чем бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. В конце августа Дуров был отпущен под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия. В январе 2025 г. радиостанция France Info со ссылкой на источники сообщила, что предприниматель пообещал судьям во Франции улучшить модерацию мессенджера.