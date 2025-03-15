AFP: Павел Дуров покинул Францию

AFP: Павел Дуров покинул ФранциюОснователю Telegram ранее запретили покидать страну на время следствия
Основатель Telegram Павел Дуров вылетел из Парижа и направился в Дубай, сообщает AFP со ссылкой на источники.
Дуров покинул Францию с разрешения суда, сообщили агентству три источника. По информации одного из собеседников AFP, предприниматель отправился в Дубай. Агентство уточняет, что судья несколько дней назад удовлетворил ходатайство об изменении надзора за Дуровым и разрешил ему покинуть Францию на «несколько недель». По данным одного из источников, основатель Telegram вылетел из аэропорта Ле-Бурже поздно утром 15 марта.
В конце августа 2024 г. Дуров был задержан во Франции правоохранительными органами Парижа. Претензии были связаны с модерацией Telegram, в связи с чем бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. В конце августа Дуров был отпущен под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия. В январе 2025 г. радиостанция France Info со ссылкой на источники сообщила, что предприниматель пообещал судьям во Франции улучшить модерацию мессенджера.
Уголовное дело в отношении Дурова дойдет до суда во Франции не ранее чем через год, писало американское издание Wired со ссылкой на представителя прокуратуры Мейлис де Рек.