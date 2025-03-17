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Экс-главу «Ниеншанца» Ярутова обвинили в мошенничестве на 130 млн рублей

Ведомости

В суд направлено уголовное дело о хищении 130 млн руб. при выполнении гособоронзаказа. Об этом «Ведомостям» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Фигурант дела – бывший руководитель ЗАО «Ниеншанц» Виктор Ярутов. Ему обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по статье грозит до 10 лет колонии.

По версии следствия, еще в 2010 г. Минобороны заключило с компанией контракты на поставку и установку средств связи на общую сумму свыше 5 млрд руб. Выяснилось, что руководитель внес в бухгалтерские документы ложные данные, похитив у государства больше 130 млн руб.

«Ярутов объявлен в международный розыск, по ходатайству следователя суд избрал ему заочно меру пресечения в виде заключения под стражу», – поясняется в сообщении ведомства.

Также сейчас наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 40 млн руб.

В феврале Минобороны взыскало 7,8 млрд руб. со структуры «Ростеха». Сообщалось, что иск был связан с нарушением сроков контракта на поставку тренажеров. Военное ведомство оспорило исполнение договора поставки и взыскало с бюро неустойку. При ее расчете учитывали цену контракта в 84,4 млрд руб., срок просрочки в 371 день и размер ключевой ставки на октябрь 2022 г. в 7,5%. Во встречном иске конструкторское бюро просило снизить размер неустойки до 100 000 руб. и признать недействительным пункт контракта, устанавливающий ответственность за просрочку, но суд им отказал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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