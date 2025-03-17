Экс-главу «Ниеншанца» Ярутова обвинили в мошенничестве на 130 млн рублей

В феврале Минобороны взыскало 7,8 млрд руб. со структуры «Ростеха». Сообщалось, что иск был связан с нарушением сроков контракта на поставку тренажеров. Военное ведомство оспорило исполнение договора поставки и взыскало с бюро неустойку. При ее расчете учитывали цену контракта в 84,4 млрд руб., срок просрочки в 371 день и размер ключевой ставки на октябрь 2022 г. в 7,5%. Во встречном иске конструкторское бюро просило снизить размер неустойки до 100 000 руб. и признать недействительным пункт контракта, устанавливающий ответственность за просрочку, но суд им отказал.