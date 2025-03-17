Экс-главу «Ниеншанца» Ярутова обвинили в мошенничестве на 130 млн рублей
В суд направлено уголовное дело о хищении 130 млн руб. при выполнении гособоронзаказа. Об этом «Ведомостям» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Фигурант дела – бывший руководитель ЗАО «Ниеншанц» Виктор Ярутов. Ему обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по статье грозит до 10 лет колонии.
По версии следствия, еще в 2010 г. Минобороны заключило с компанией контракты на поставку и установку средств связи на общую сумму свыше 5 млрд руб. Выяснилось, что руководитель внес в бухгалтерские документы ложные данные, похитив у государства больше 130 млн руб.
«Ярутов объявлен в международный розыск, по ходатайству следователя суд избрал ему заочно меру пресечения в виде заключения под стражу», – поясняется в сообщении ведомства.
Также сейчас наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 40 млн руб.
В феврале Минобороны взыскало 7,8 млрд руб. со структуры «Ростеха». Сообщалось, что иск был связан с нарушением сроков контракта на поставку тренажеров. Военное ведомство оспорило исполнение договора поставки и взыскало с бюро неустойку. При ее расчете учитывали цену контракта в 84,4 млрд руб., срок просрочки в 371 день и размер ключевой ставки на октябрь 2022 г. в 7,5%. Во встречном иске конструкторское бюро просило снизить размер неустойки до 100 000 руб. и признать недействительным пункт контракта, устанавливающий ответственность за просрочку, но суд им отказал.