В Колумбии ликвидирован готовивший покушение на президента преступник
В ходе совместной операции вооруженных сил Колумбии и полиции был ликвидирован главарь наркокартеля «Клан залива», готовивший покушение на президента страны Густаво Петро, сообщило министерство обороны южноамериканской республики в социальной сети X.
В сообщении говорится, что преступник известен под псевдонимами Омар и Нино. По информации министерства, он получал прямые указания от лидера клана «Клана залива». Вместе с Омаром был ликвидирован также еще один член группировки.
Операция по его ликвидации была проведена в департаменте Валье-дель-Каука, расположенном на западе Колумбии. Как сообщили власти, группировка планировала совершить покушение на президента во время его поездки в департамент Чоко в 2024 г.
Петро был приведен к присяге 8 августа 2022 г. В инаугурационной речи он пообещал бороться с неравенством, заключить мир с повстанческими группировками, интегрировать в общество «исключенных» – темнокожих, индейцев, женщин и малообеспеченные слои населения, а также начать переход к зеленой экономике. Самым серьезным заявлением нового президента стал призыв к мировому сообществу декриминализировать наркотики.