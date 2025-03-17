В Колумбии ликвидирован готовивший покушение на президента преступник

Петро был приведен к присяге 8 августа 2022 г. В инаугурационной речи он пообещал бороться с неравенством, заключить мир с повстанческими группировками, интегрировать в общество «исключенных» – темнокожих, индейцев, женщин и малообеспеченные слои населения, а также начать переход к зеленой экономике. Самым серьезным заявлением нового президента стал призыв к мировому сообществу декриминализировать наркотики.