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В Колумбии ликвидирован готовивший покушение на президента преступник

Ведомости

В ходе совместной операции вооруженных сил Колумбии и полиции был ликвидирован главарь наркокартеля «Клан залива», готовивший покушение на президента страны Густаво Петро, сообщило министерство обороны южноамериканской республики в социальной сети X.

В сообщении говорится, что преступник известен под псевдонимами Омар и Нино. По информации министерства, он получал прямые указания от лидера клана «Клана залива». Вместе с Омаром был ликвидирован также еще один член группировки.

Операция по его ликвидации была проведена в департаменте Валье-дель-Каука, расположенном на западе Колумбии. Как сообщили власти, группировка планировала совершить покушение на президента во время его поездки в департамент Чоко в 2024 г.

Петро был приведен к присяге 8 августа 2022 г. В инаугурационной речи он пообещал бороться с неравенством, заключить мир с повстанческими группировками, интегрировать в общество «исключенных» – темнокожих, индейцев, женщин и малообеспеченные слои населения, а также начать переход к зеленой экономике. Самым серьезным заявлением нового президента стал призыв к мировому сообществу декриминализировать наркотики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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