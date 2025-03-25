Суд в РФ заочно приговорил украинского командира к пожизненному лишению свободы
Южный окружной военный суд вынес заочный приговор командиру 107-й реактивной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины полковнику Александру Келембету. Он признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека) и осужден на пожизненный срок. Об этом сообщила Генпрокуратура.
Суд установил, что 9 ноября 2023 г. Келембет «в целях устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба» отдал распоряжение о пуске с территории Украины не менее двух управляемых реактивных снарядов М31 по зданию 126-го военного следственного отдела СК РФ. Здание находилось в городе Скадовске Херсонской области.
В результате атаки погибли 11 человек, 10 гражданам причинен вред здоровью различной степени тяжести, имущественный ущерб превысил 10 млн руб. Ведомство уточняет, что Келембет объявлен в международный розыск, а суд его уже заочно арестовал.
24 марта Второй западный окружной военный суд заочно приговорил двух украинских военных к пожизненному заключению за организацию атак на военные аэродромы в Калужской, Рязанской и Саратовской областях. Суд признал виновными командира 383-й бригады летательных беспилотных аппаратов воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Андрея Дзяния и старшего штурмана этой же бригады полковника Сергея Бурденюка.
Согласно материалам дела, с октября по декабрь 2022 г. офицеры в составе организованной группы по указанию украинского руководства координировали четыре атаки с территории Украины. В нападениях на аэродромы в Калужской, Рязанской и Саратовской областях использовались беспилотники с взрывными устройствами, вооружение и боевая техника. Целью этих действий, как установил суд, было устрашение населения и дестабилизация работы российских госорганов.