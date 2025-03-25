Суд в РФ заочно приговорил украинского командира к пожизненному лишению свободы

Согласно материалам дела, с октября по декабрь 2022 г. офицеры в составе организованной группы по указанию украинского руководства координировали четыре атаки с территории Украины. В нападениях на аэродромы в Калужской, Рязанской и Саратовской областях использовались беспилотники с взрывными устройствами, вооружение и боевая техника. Целью этих действий, как установил суд, было устрашение населения и дестабилизация работы российских госорганов.