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Суд в РФ заочно приговорил украинского командира к пожизненному лишению свободы

Ведомости

Южный окружной военный суд вынес заочный приговор командиру 107-й реактивной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины полковнику Александру Келембету. Он признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека) и осужден на пожизненный срок. Об этом сообщила Генпрокуратура.

Суд установил, что 9 ноября 2023 г. Келембет «в целях устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба» отдал распоряжение о пуске с территории Украины не менее двух управляемых реактивных снарядов М31 по зданию 126-го военного следственного отдела СК РФ. Здание находилось в городе Скадовске Херсонской области.

В результате атаки погибли 11 человек, 10 гражданам причинен вред здоровью различной степени тяжести, имущественный ущерб превысил 10 млн руб. Ведомство уточняет, что Келембет объявлен в международный розыск, а суд его уже заочно арестовал.

24 марта Второй западный окружной военный суд заочно приговорил двух украинских военных к пожизненному заключению за организацию атак на военные аэродромы в Калужской, Рязанской и Саратовской областях. Суд признал виновными командира 383-й бригады летательных беспилотных аппаратов воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Андрея Дзяния и старшего штурмана этой же бригады полковника Сергея Бурденюка.

Согласно материалам дела, с октября по декабрь 2022 г. офицеры в составе организованной группы по указанию украинского руководства координировали четыре атаки с территории Украины. В нападениях на аэродромы в Калужской, Рязанской и Саратовской областях использовались беспилотники с взрывными устройствами, вооружение и боевая техника. Целью этих действий, как установил суд, было устрашение населения и дестабилизация работы российских госорганов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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