Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 1600 человек

28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Глубина залегания очага землетрясения составила 10 км, эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая, население которого составляет около 1,2 млн человек. На следующий день стало известно, что число погибших достигло 1000. Землетрясение также затронуло Бангкок, где в результате обрушения строящегося здания погибли 10 человек и пропали еще около 100. Премьер-министр страны Пэтонгтарн Чинават заявила, что Таиланд «вернулся к нормальной жизни» после землетрясения.