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Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 1600 человек

Ведомости

В результате разрушительного землетрясения в Мьянме погибли более 1600 человек, пострадали более 3400 граждан, а десятки пропали без вести, передает Xinhua со ссылкой на данные информационной группы государственного административного совета. 

«В результате мощного землетрясения в Мьянме погибло 1644 человека, 3408 получили ранения, а 139 пропали без вести», – говорится в сообщении.

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования лидеру Мьянмы Мин Аунг Хлайну в связи с землетрясением, пишет также Xinhua. Он заявил, что Пекин готов оказать стране помощь и «поддержать усилия по преодолению стихийного бедствия и восстановлению домов в кратчайшие сроки».

28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Глубина залегания очага землетрясения составила 10 км, эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая, население которого составляет около 1,2 млн человек. На следующий день стало известно, что число погибших достигло 1000. Землетрясение также затронуло Бангкок, где в результате обрушения строящегося здания погибли 10 человек и пропали еще около 100. Премьер-министр страны Пэтонгтарн Чинават заявила, что Таиланд «вернулся к нормальной жизни» после землетрясения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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