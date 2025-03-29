Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 1600 человек
В результате разрушительного землетрясения в Мьянме погибли более 1600 человек, пострадали более 3400 граждан, а десятки пропали без вести, передает Xinhua со ссылкой на данные информационной группы государственного административного совета.
«В результате мощного землетрясения в Мьянме погибло 1644 человека, 3408 получили ранения, а 139 пропали без вести», – говорится в сообщении.
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования лидеру Мьянмы Мин Аунг Хлайну в связи с землетрясением, пишет также Xinhua. Он заявил, что Пекин готов оказать стране помощь и «поддержать усилия по преодолению стихийного бедствия и восстановлению домов в кратчайшие сроки».
28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Глубина залегания очага землетрясения составила 10 км, эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая, население которого составляет около 1,2 млн человек. На следующий день стало известно, что число погибших достигло 1000. Землетрясение также затронуло Бангкок, где в результате обрушения строящегося здания погибли 10 человек и пропали еще около 100. Премьер-министр страны Пэтонгтарн Чинават заявила, что Таиланд «вернулся к нормальной жизни» после землетрясения.