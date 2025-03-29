Премьер Таиланда: страна вернулась к «нормальной жизни» после землетрясения
Таиланд «вернулся к нормальной жизни» после землетрясения, которое унесло жизни 10 человек и привело к разрушениям. Об этом заявила премьер-министр страны Пэтонгтарн Чинават, пишет CNN.
Премьер-министр прибыла на строительную площадку в Бангкоке, где 28 марта в результате землетрясения обрушилось здание. По последним данным, в столице погибли как минимум 10 человек, еще «десятки» могут находиться под обломками обрушившейся высотки. Чинават сообщила, что другие объекты в столице не пострадали.
«Мы поручили департаменту общественных работ и городского и сельского планирования расследовать, что случилось [с обрушившимся зданием] и каковы будут будущие стандарты», – сказала премьер-министр.
28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, природное явление также затронуло Бангкок. Чинават объявила режим ЧП в столице Таиланда. Большая часть разрушений пришлась на второй по величине город Мьянмы Мандалай с населением более 1,7 млн человек, расположенный недалеко от эпицентра землетрясения. Число погибших в Мьянме превысило 1000 человек, спасатели все еще пытаются добраться до выживших, пишет CNN. По прогнозу Геологической службы США (USGS), количество жертв в стране может приблизиться к 10 000 человек, а потери могут превысить объем ВВП страны.
В столице Таиланда 29 марта была усилена спасательная операция по поиску строителей, оказавшихся под обломками 33-этажного строящегося небоскреба. Власти Таиланда заявили, что около 100 человек пропали без вести.