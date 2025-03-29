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Премьер Таиланда: страна вернулась к «нормальной жизни» после землетрясения

Ведомости

Таиланд «вернулся к нормальной жизни» после землетрясения, которое унесло жизни 10 человек и привело к разрушениям. Об этом заявила премьер-министр страны Пэтонгтарн Чинават, пишет CNN.

Премьер-министр прибыла на строительную площадку в Бангкоке, где 28 марта в результате землетрясения обрушилось здание. По последним данным, в столице погибли как минимум 10 человек, еще «десятки» могут находиться под обломками обрушившейся высотки. Чинават сообщила, что другие объекты в столице не пострадали.

«Мы поручили департаменту общественных работ и городского и сельского планирования расследовать, что случилось [с обрушившимся зданием] и каковы будут будущие стандарты», – сказала премьер-министр.

28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, природное явление также затронуло Бангкок. Чинават объявила режим ЧП в столице Таиланда. Большая часть разрушений пришлась на второй по величине город Мьянмы Мандалай с населением более 1,7 млн человек, расположенный недалеко от эпицентра землетрясения. Число погибших в Мьянме превысило 1000 человек, спасатели все еще пытаются добраться до выживших, пишет CNN. По прогнозу Геологической службы США (USGS), количество жертв в стране может приблизиться к 10 000 человек, а потери могут превысить объем ВВП страны.

В столице Таиланда 29 марта была усилена спасательная операция по поиску строителей, оказавшихся под обломками 33-этажного строящегося небоскреба. Власти Таиланда заявили, что около 100 человек пропали без вести. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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