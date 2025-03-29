Премьер Таиланда: страна вернулась к «нормальной жизни» после землетрясения

28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, природное явление также затронуло Бангкок. Чинават объявила режим ЧП в столице Таиланда. Большая часть разрушений пришлась на второй по величине город Мьянмы Мандалай с населением более 1,7 млн человек, расположенный недалеко от эпицентра землетрясения. Число погибших в Мьянме превысило 1000 человек, спасатели все еще пытаются добраться до выживших, пишет CNN. По прогнозу Геологической службы США (USGS), количество жертв в стране может приблизиться к 10 000 человек, а потери могут превысить объем ВВП страны.