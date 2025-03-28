СМИ: 43 человека оказались под завалами из-за землетрясения в Бангкоке

28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, природное явление также затронуло таиландский Бангкок. Очевидцы из Бангкока сообщили Reuters, что люди в панике выбегали на улицу, а толчки были настолько сильными, что из бассейнов выплескивалась вода. По информации Associated Press, землетрясение началось около 13:30 по местному времени (около 9:30 мск). Из высотных жилых домов и отелей столицы идет эвакуация.