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СМИ: 43 человека оказались под завалами из-за землетрясения в Бангкоке

Ведомости

По меньшей мере 43 рабочих оказались под завалами обрушившегося небоскреба в Бангкоке во время землетрясения, сообщает газета Khaosod.

Из-за землетрясения с эпицентром в Мьянме, которое затронуло Таиланд, в Бангкоке обрушилось строящееся многоэтажное здание. По данным газеты, 50 рабочим удалось спастись, еще 43 оказались под завалами.

28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, природное явление также затронуло таиландский Бангкок. Очевидцы из Бангкока сообщили Reuters, что люди в панике выбегали на улицу, а толчки были настолько сильными, что из бассейнов выплескивалась вода. По информации Associated Press, землетрясение началось около 13:30 по местному времени (около 9:30 мск). Из высотных жилых домов и отелей столицы идет эвакуация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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