Премьер Таиланда объявила режим ЧП в связи с землетрясением
Премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в Бангкоке после сильного землетрясения. Об этом сообщает Thai PBS.
28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, природное явление также затронуло таиландский Бангкок. Из-за землетрясения в столице Таиланда обрушилось строящееся многоэтажное здание. 50 рабочим удалось спастись, еще 43 оказались под завалами.
Глубина залегания очага землетрясения составила 10 км. Эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая, население которого составляет около 1,2 млн человек.